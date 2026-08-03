ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin ekonomik gücünü artırmak amacıyla tarımsal destek projelerine hız kesmeden devam ediyor. Yerelden kalkınma anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında bu kez Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde arıcılıkla uğraşan üreticilere arı kovanı desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtım kapsamında, Gündoğmuş'ta 57 üreticiye kişi başına 3'er adet olmak üzere toplam 171 arı kovanı, İbradı ilçesinde ise 17 üreticiye toplam 50 arı kovanı teslim edildi. Böylece iki ilçede 74 üreticiye toplam 221 arı kovanı hibe edilmiş oldu.

Destek programıyla arıcılık yapan üreticilerin üretim maliyetlerinin azaltılması, bal üretiminin artırılması ve sektöre yeni üreticilerin kazandırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın kırsal bölgelerde önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekerek üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Erçin, arıcılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla Antalya'nın 19 ilçesinde destek çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Erçin, üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan projelerle hem üretimin hem de kırsal kalkınmanın desteklendiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında 19 ilçede arıcılıkla uğraşan 1350 üreticiye toplam 4 bin 50 arı kovanı hibe edildi. Belediye yetkilileri, tarımsal üretimi artırmaya yönelik desteklerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.