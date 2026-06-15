Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organlarında gündeme gelen "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, yeni il kurulmasına yönelik herhangi bir resmi çalışma bulunmadığı ifade edildi.

DMM: HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kamuoyunda dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

VATANDAŞLARA RESMİ KAYNAK UYARISI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, kamuoyunu ilgilendiren konularda yalnızca resmi kurumların yaptığı açıklamaların esas alınmasının önemine dikkat çekti.

25 İL İDDİASI SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Son günlerde çeşitli sosyal medya hesapları ve bazı internet sitelerinde, Türkiye'de 25 ilçenin il statüsüne geçirileceği yönünde paylaşımlar yapılmıştı.

Paylaşımlarda herhangi bir resmi karar, kanun teklifi veya yetkili kurum açıklaması yer almazken, DMM tarafından yapılan son açıklamayla söz konusu iddiaların asılsız olduğu net bir şekilde duyuruldu.

Öte yandan, Türkiye'de yeni bir ilin kurulabilmesi için yasal düzenleme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili kanun süreçlerinin işletilmesi gerekiyor.