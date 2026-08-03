ALANYA'NIN turizmdeki en önemli ulaşım kapılarından biri olan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda hem altyapı eksiklikleri hem de yetersiz uçuş planlaması tartışma konusu oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülen kapasite artırma çalışmalarının henüz tamamlanmaması, apron ve uçak park alanındaki yetersizlik nedeniyle havalimanının potansiyeline ulaşamadığı belirtilirken, yaz sezonunun en yoğun döneminde seferlerin sınırlı kalması turizmcilerin tepkisine neden oldu. Sektör temsilcileri, Alanya'nın milyonlarca turiste ev sahipliği yapan bir destinasyon olmasına rağmen havalimanının kapasitesinin tam anlamıyla kullanılamadığını, devam eden genişletme çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve yeni apron alanlarının hizmete alınması gerektiğini vurguladı.

“UÇAK OLMAZSA TURİZM OLMAZ”

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, turizmin en temel unsurunun ulaşım olduğuna dikkat çekerek, kolay erişilemeyen destinasyonların rekabet gücünü kaybettiğini söyledi. Uluslararası spor turizmi fuarında yabancı tur operatörlerinin ilk olarak Alanya'ya direkt uçuş olup olmadığını sorduğunu belirten Gencelli, aktarmalı uçuşların önemli bir dezavantaj olarak görüldüğünü ifade etti. Gencelli; “Her şeyi bir kenara bırakalım. Turizmin en temel kuralı şudur: Ulaşım olmazsa turizm olmaz. Bu, tartışmaya açık bir konu değildir. Siz dünyanın en güzel destinasyonunu, en kaliteli otellerini, en temiz denizini sunabilirsiniz. Ancak turist o destinasyona kolay ulaşamıyorsa, yeterli uçuş seçeneği yoksa veya yolculuk zorlaşıyorsa, o destinasyon rekabet gücünü kaybeder. Bunu hepimiz kendi hayatımızda yaşıyoruz. Bir yere seyahat planlarken ilk baktığımız konu; kaç saatte ulaşacağımız, direkt uçuş olup olmadığı ve aktarma yapıp yapmayacağımızdır. Turist de aynı şekilde düşünüyor. Bunu geçtiğimiz aylarda İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen uluslararası spor turizmi fuarında da birebir gördük. Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden spor turizmi firmalarıyla görüştük. İlk sordukları soru şu oldu: "Alanya'ya direkt uçuş var mı?" İstanbul veya Ankara aktarmalı uçuşların bulunduğunu söylediğimizde bunun kendileri açısından önemli bir dezavantaj oluşturduğunu açıkça ifade ettiler. Alanya açısından konuya sadece Ankara'dan gelen yolcu gözüyle bakmamak gerekir. Ankara, Alanya'nın en önemli ulaşım merkezlerinden (hub) biridir. Sadece başkentten yolcu taşıyan bir şehir değildir; Türkiye'nin birçok noktasından gelen bağlantılı uçuşların birleştiği merkezdir. Aynı şekilde İstanbul da ikinci büyük bağlantı merkezidir. Dolayısıyla bu iki merkezden birindeki uçuşları azaltmak, Alanya'nın ulaşım ağını zayıflatmak anlamına gelir. Adeta destinasyonun iki ayağından birini kesmek gibidir. Bu nedenle Ankara-Gazipaşa seferleri yalnızca Ankara'yı değil, tüm bağlantılı yolcu trafiğini doğrudan etkiler. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) inen uçak sayısı arttıkça Alanya'ya gelen turist sayısı da artacaktır. Çünkü Antalya Havalimanı'na indikten sonra Alanya'ya ulaşım yoğunluğa bağlı olarak en az 3-3,5 saat sürmektedir. Buna karşılık Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan Alanya'ya ulaşım yaklaşık bir saattir. Bu bile tek başına çok önemli bir rekabet avantajıdır. Bu nedenle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı daha cazip hale getirecek teşviklerin artırılması, havayolu şirketlerinin desteklenmesi ve daha fazla iç hat ile dış hat seferinin planlanması büyük önem taşımaktadır. Alanya Turizm Master Planı kapsamında Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiğimiz toplantıda da bu konuyu doğrudan kendilerine ilettik. Ankara-Gazipaşa uçuşlarının artırılması gerektiğini ifade ettik. Sayın Bakanımız da Türk Hava Yolları (THY) ve AJet yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yapacaklarını ve bu konuda çalışmalar yürütüleceğini ifade etmişti. Haftada üç sefer kesinlikle yeterli değildir. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinden Gazipaşa'ya daha fazla direkt ve bağlantılı uçuş planlanmalıdır. Aynı zamanda SunExpress, Pegasus, Corendon ve diğer havayolu şirketleri açısından da Gazipaşa önemli bir fırsattır. Özellikle Pegasus'un Sabiha Gökçen bağlantısı sayesinde ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Bir yanlış bilinen konuya da açıklık getirmek isterim. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın iniş maliyetleri Antalya Havalimanı'na göre daha avantajlıdır. Bu da havayolu şirketleri ve tur operatörleri açısından ekonomik anlamda önemli bir fırsat sunmaktadır. Gazipaşa'nın tek teknik farklılığı, bazı pilotların bu havalimanı için simülatör eğitimi almasının gerekmesidir. Deniz yönünden yapılan yaklaşma ve çevredeki coğrafi yapı nedeniyle bu eğitim önem taşımaktadır. Ancak gerekli eğitimi alan pilotlar açısından herhangi bir operasyonel engel bulunmamaktadır. ALTAV olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın gelişmesi için uluslararası bağlantılar konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"YENİ HATLAR DESTEKLENMELİ"

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın iniş maliyetlerinin Antalya Havalimanı'na göre daha avantajlı olduğuna dikkat çeken Gencelli, Özbekistan, Kazakistan, Macaristan, Hollanda ve Danimarka'dan başlayan direkt uçuşların sürdürülebilir şekilde desteklenmesi halinde havalimanının bölgesel ölçekte çok daha güçlü bir konuma ulaşacağını ifade etti. Gencelli, "Bugün Özbekistan, Kazakistan ve Macaristan'dan direkt uçuşlar başladı. Hollanda'dan TUI ve Danimarka'nın Billund kentinden gerçekleştirilen uçuşlar da bunun önemli örnekleridir. Elbette yeni açılan hatların ilk dönemlerinde doluluk oranlarının istenilen seviyeye ulaşması zaman alabilir. Ancak sürdürülebilir şekilde desteklenmeleri halinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı yalnızca Alanya için değil, çevresindeki tüm destinasyonlar için büyük bir değer haline gelecektir. Geçmişte Sabiha Gökçen Havalimanı açıldığında da benzer eleştiriler yapılmıştı. Bugün ise Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri konumunda. Gazipaşa'nın aynı ölçeğe ulaşması beklenmeyebilir; ancak çok daha güçlü bir bölgesel havalimanı haline gelmesi mümkündür. Sonuç olarak mesele çok nettir: Uçak olmazsa yolcu olmaz, yolcu olmazsa turizm olmaz. Turizmin temel taşı erişilebilirliktir. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yapılacak her yeni sefer, Alanya'nın ve ülkemizin turizmine, ekonomisine ve bölgesel kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANI’NDA İÇ HAT SEFERLERİ ARTIRILMALI”

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın bölge turizmi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, iç hat uçuşlarının artırılması gerektiğini söyledi. AJet’in Ankara-Gazipaşa seferlerinin haftada üç günle sınırlı olmasının sektör açısından değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden Özcan, “Gazipaşa-Alanya hattının turizm, ticaret ve bölgesel kalkınma açısından taşıdığı değer göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle Ankara gibi önemli bir kaynak pazarla hava ulaşımının güçlendirilmesi, yerli turizmi canlandırırken bölgedeki tüm turizm paydaşlarına da önemli katkı sağlayacaktır” dedi. Ulaşım kolaylığının destinasyonların rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Özcan, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda iç hat seferlerinin artırılması, farklı şehirlerden doğrudan uçuşların planlanması ve mevcut hatların güçlendirilmesinin bölge turizmine önemli katkılar sunacağını kaydetti. Özcan, ALTİD olarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın daha etkin kullanılması ve ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini sözlerine ekledi.

"TALEP ARTTIKÇA UÇUŞLAR DA ARTACAK"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Alanyalı turizmci Şükrü Cimrin ise Ankara-Bodrum ile Ankara-Gazipaşa uçuş planlamaları arasında önemli bir fark bulunduğunu belirterek, bunun temel nedeninin yolcu talebi olduğunu söyledi. Cimrin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Şükrü Cimrin, "Ankara çıkışlı uçuş planlamasına baktığımızda Bodrum ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı arasında önemli bir fark görüyoruz. Yaz döneminde Bodrum’a her gün çok sayıda direkt sefer düzenlenirken, Gazipaşa’ya haftada üç direkt sefer planlanmış. Bu tabloya baktığımızda, öncelikle Bodrum yönünde güçlü bir talep oluştuğunu görüyoruz. Hava yolu şirketleri de doğal olarak planlamalarını büyük ölçüde oluşan yolcu talebine göre yapıyor. Ben bu konuyu Bodrum ile Alanya’nın bir rekabeti olarak görmüyorum. Sonuçta her iki destinasyon da ülkemizin turizmine önemli katkılar sağlayan, birbirinden değerli merkezler. Bizim odaklanmamız gereken konu, başka destinasyonlarla kıyas yapmak yerine Alanya’nın sahip olduğu potansiyeli daha da ileriye taşımak olmalıdır. Bugün iç pazarda Bodrum’un güçlü bir marka algısı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize önemli bir mesaj veriyor. Alanya olarak biz de destinasyonumuzu daha güçlü anlatmalı, ürün çeşitliliğimizi artırmalı, gastronomiden spora, kültürden doğaya kadar sunduğumuz deneyimi sürekli geliştirmeli ve misafirlerimize daha fazla tercih sebebi sunmalıyız. Aynı zamanda turizmi yılın on iki ayına yayacak yeni ürünler ve projeler üretmeye devam etmeliyiz. İnanıyorum ki bu çalışmalarla birlikte iç pazardaki talep de daha da artacaktır. Talep arttıkça AJet başta olmak üzere diğer hava yolu şirketlerinin de Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na yönelik sefer sayılarını yeniden değerlendireceklerine inanıyorum. Çünkü sürdürülebilir talep, hava yolu yatırımlarının en önemli belirleyicilerinden biridir. Elbette Ankara ile Gazipaşa arasında daha fazla direkt uçuş olmasını isteriz. Bunun hem bölgemizin turizmine hem de yerel ekonomimize önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Ancak bunu sadece hava yolu şirketlerinden beklemek yerine, Alanya olarak hep birlikte destinasyonumuzu daha güçlü bir marka haline getirmeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü ve hava yolu şirketlerinin ortak bir bakış açısıyla hareket etmesi halinde, önümüzdeki yıllarda Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın çok daha fazla noktaya ve daha yüksek frekansla bağlanacağına inanıyorum. Ben Alanya’nın bu potansiyele fazlasıyla sahip olduğunu düşünüyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi