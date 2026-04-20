Son dakika gelişmesi: Japonya açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 3 metreye kadar tsunami uyarısı yapıldı. Tokyo’da da sarsıntı hissedildi.

7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Japonya açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı’nın verilerine göre sarsıntının merkez üssü Pasifik Okyanusu olarak açıklandı. Depremin derinliği ise yaklaşık 10 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı, başkent Tokyo başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası ciddi bir yıkım bilgisi paylaşılmadı ancak bölgede panik yaşandı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından Japon yetkililer, özellikle Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlara acil olarak daha yüksek bölgelere çıkmaları çağrısında bulundu.

ULAŞIM DURDU, SİRENLER ÇALDI

Depremin ardından bölgede alarm sistemleri devreye girdi. Sirenler çalarken, halkın tahliyesi için yönlendirmeler yapıldı.

Tokyo ile Aomori arasındaki bazı tren seferleri güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Ulaşımda aksaklıkların gün içinde devam edebileceği belirtiliyor.

JAPONYA’DA DEPREM GERÇEĞİ

Depremlerle sık sık gündeme gelen Japonya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Bu nedenle ülkede büyük ölçekli depremler ve tsunami riski her zaman yüksek seviyede bulunuyor.

Uzmanlara göre özellikle deniz tabanlı depremler, tsunami riskini artırıyor ve ilk saatler kritik önem taşıyor.

Bu tür büyük depremler, Türkiye’de yaşayan vatandaşlar için de dikkatle takip ediliyor. Çünkü benzer büyüklükte bir deprem, kıyı şehirlerinde ciddi hasarlara yol açabilecek potansiyele sahip.

Kısacası… 7.4 büyüklüğündeki bir deprem, sadece hissedilen bir sarsıntı değil; ulaşımı durduran, hayatı anlık değiştiren bir olay.

Yetkililer gelişmeleri yakından izlerken, bölgeden gelecek yeni bilgiler merakla bekleniyor.