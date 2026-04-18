İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen bir toplantı sırasında katılımcılar tarafından atılan "Yaşasın Türkiye" sloganları dikkati çekti. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, salondaki kalabalığın aniden başlattığı bu tezahürata kürsüdeki konuşmacılar da destek verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen anlar, kısa süre içinde dijital platformlarda yayılarak geniş kitlelere ulaştı. Paylaşılan videolarda salondaki coşku net bir şekilde görülürken, bu gelişme iki ülke arasındaki kültürel bağların gücünü yeniden tartışmaya açtı. Toplantının içeriğine dair resmi bir detay paylaşılmazken, ortaya çıkan tablo olumlu tepkiler aldı.

ALANYA'DAKİ YERLEŞİKLER İÇİN KÜLTÜREL YANSIMA

İran ile Türkiye arasındaki bu tür sıcak kültürel diyaloglar, Alanya gibi yoğun yabancı nüfusa ev sahipliği yapan bölgelerde de yakından takip ediliyor. İlçede yaşayan çok sayıda İranlı yerleşik yabancı ve bölgeyi ziyaret eden turistler göz önüne alındığında, iki toplum arasındaki pozitif mesajların yerel turizm dinamiklerine ve sosyal uyuma olası yansımaları önem taşıyor. Kültürel bağların güçlenmesi, Alanya'nın uluslararası tanıtımında da destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.