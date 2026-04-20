Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki can kayıpları sonrası 23 Nisan kapsamında planlanan Derya Uluğ konserinin iptal edildiğini duyurdu.

ACİ HABERLER PROGRAMI DEĞİŞTİRDİ

Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları sürerken, Türkiye’yi sarsan iki ayrı olay programları doğrudan etkiledi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan ve eğitim camiasını yasa boğan kayıplar sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi etkinlik planında değişikliğe gitti.

Belediyeden yapılan açıklamada, 23 Nisan kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan Derya Uluğ konserinin iptal edildiği net şekilde duyuruldu.

KONSER YERİNE DAHA SADE PROGRAM

Belediye açıklamasında, eğlence içerikli organizasyonların mevcut ortamda uygun görülmediği ifade edildi. Ancak 23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun etkinliklerin şehir genelinde devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, alınan kararın hem toplumsal hassasiyet hem de bayramın ruhuna saygı kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA PAYLAŞILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hayatını kaybeden öğretmenimizi ve öğrencilerimizi rahmetle anıyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu zor günleri dayanışma ve sağduyuyla aşacağımıza inanıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”