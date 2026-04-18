Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan ortak bildiriye göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu on ülke İsrail'in Afrika Boynuzu'ndaki diplomatik hamlesine karşı birleşti. İsrail yönetiminin ayrılıkçı Somaliland bölgesine diplomatik elçi ataması, Somali'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal olarak değerlendirildi.

Mısır, Suudi Arabistan, Sudan, Libya, Bangladeş, Cezayir, Filistin, Endonezya, Somali ve Türkiye dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan metinde, atılan tek taraflı adımlar reddedildi. Bakanlar, Somali halkının meşru temsilcisinin yalnızca resmi devlet kurumları olduğunu bildirdi.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

İsrail'in Somaliland kararı, Birleşmiş Milletler Şartı ile Afrika Birliği Kurucu Anlaşması'na aykırı bulundu. Açıklamada, bu hamlenin bölgesel istikrarı baltalayarak uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atan bir emsal oluşturduğu aktarıldı.

KÜRESEL TİCARET VE ALANYA'YA OLASI YANSIMALARI

Afrika Boynuzu'nda artan diplomatik gerilim, Kızıldeniz üzerindeki küresel deniz ticaret rotalarını doğrudan tehdit etme potansiyeli taşıyor. Lojistik hatlarında yaşanabilecek muhtemel aksamalar, enerji ve nakliye maliyetlerini artırarak Alanya'daki turizm sektörü ile tarımsal girdi fiyatlarını dolaylı yoldan etkileyebilir. Bu nedenle uluslararası krizin seyri, yerel ekonomik dinamikler açısından da yakından takip ediliyor.