Antalya Diplomasi Forumu sürerken gelen açıklama dikkat çekti: Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba bu kez Türk şirketlerini hedef aldı.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı yeni açıklamayla bir kez daha Türkiye’yi gündemine aldı. Daha önce yaptığı çıkışlarla tartışma yaratan Kainerugaba, bu kez ülkesindeki demiryolu projesini üstlenen Türk şirketine yönelik sözleriyle dikkat çekti.

“TÜRK ŞİRKETİYLE SÖZLEŞMEYİ İPTAL EDELİM”

Kainerugaba, Uganda Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda babası olan Yoweri Museveni’ye hitaben yaptığı paylaşımda, Standart Hat Demiryolu (SGR) projesi kapsamında Türk firmayla yapılan anlaşmanın iptal edilmesi gerektiğini savundu.

General paylaşımında, “Mzee ile konuşacağım. SGR için Türk şirketiyle olan sözleşmemizi iptal edeceğiz. Daha az paraya daha iyi iş çıkaracak birçok Çinli şirketim var” ifadelerini kullandı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, aynı günlerde Türkiye’de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında temaslarda bulunuyordu.

Diplomatik ilişkileri geliştirme çabalarının sürdüğü bir dönemde gelen bu çıkış, Ankara-Kampala hattında yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kainerugaba, geçmişte de Türkiye’ye yönelik sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat talep ettiğini öne süren general, sosyal medyada yaptığı başka bir paylaşımda ise “Türkiye’nin en güzel kadınıyla evlenmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar kamuoyunda tepki çekmiş, gelen baskıların ardından bazı paylaşımlarını silmek zorunda kalmıştı.

DIŞ POLİTİKADA TARTIŞMALI SÖYLEMLER

Ugandalı general, sadece Türkiye’ye yönelik değil, bölgesel ve küresel konularda da iddialı açıklamalarıyla biliniyor. Daha önce “72 saatte Tahran’ı ele geçirme” ve “30 gün içinde diplomatik ilişkileri keseriz” gibi çıkışlarıyla da gündeme gelmişti.

Uzmanlara göre bu tür açıklamalar, resmi devlet politikası ile bireysel söylemler arasındaki farkın daha net anlaşılması gerektiğini ortaya koyuyor.