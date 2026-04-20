İtalya'da yayımlanan L'Espresso dergisinin kapağında, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri üniformalı bir İsrailli yerleşimcinin kendisiyle alay ettiği anların yer aldığı Filistinli avukat Miad Ebu'l-Rub açıklamalarda bulundu. AA'nın aktardığına göre Ebu'l-Rub, uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bu fotoğrafın sahadaki ağır gerçekliğin sadece küçük bir bölümünü yansıttığını belirtti. Avukat, İsrailli yerleşimcilerin ordu koruması altında Filistinlilere yönelik sistematik saldırılar düzenlediğini vurguladı.

ŞİDDET VE SİLAHLANMA ARTIYOR

Ekim 2023'te başlayan sürecin ardından Batı Şeria'daki şiddet olaylarının belirgin şekilde tırmandığını ifade eden Ebu'l-Rub, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yerleşimcilere silah dağıtmasının durumu ağırlaştırdığını kaydetti. Resmi verilere göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı. Ağır silahlarla yapılan bu saldırıların, Filistinlileri bölgeden uzaklaştırma amacı taşıdığı ifade edildi.

ALANYA VE KAMUOYU YANSIMALARI

Uluslararası hukukun ihlali niteliğindeki bu tür olaylar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar nezdinde insan hakları bağlamında değerlendiriliyor. Küresel çapta yankı bulan L'Espresso kapağı, bölgedeki medya ve insan hakları savunucularının temel gündem maddelerinden biri haline geldi.

AİLELERE YÖNELİK TEHDİTLER

Sosyal medya üzerinden hedef gösterildiğini ve yerleşimciler tarafından tehdit edildiğini belirten Ebu'l-Rub, yedi, altı ve bir buçuk yaşlarındaki dört çocuğu için endişe duyduğunu dile getirdi. Geçmişte El-Halil yakınlarında 12 İsrailli yerleşimcinin araçlarına saldırdığını anlatan avukat, çocuklarının bu olaydan sonra psikolojik zorluklar yaşadığını aktardı. Tüm baskılara ve zeytin ağaçlarının sökülmesine rağmen topraklarını terk etmeyeceklerini söyleyen Ebu'l-Rub, Filistinlilerin bölgeyle olan bağının koparılamayacağını vurguladı.