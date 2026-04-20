Antalya’da düzenlenen istişare toplantısında MHP’li belediye başkanları, yerel yönetimlerin geleceğine dair yol haritasını masaya yatırdı.

MHP’li belediye başkanları, Antalya’da gerçekleştirilen “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” kapsamında bir araya geldi. 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen programda, yerel yönetimlerin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

3 GÜNLÜK TOPLANTIDA STRATEJİ MASAYA YATIRILDI

MHP Genel Merkezi organizasyonunda düzenlenen toplantı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında yapıldı. Programın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda planlandığı belirtildi.

Toplantıda, yerel yönetimlerin yapısı, belediyecilik anlayışı ve gelecek dönem stratejileri detaylı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, özellikle vatandaş odaklı hizmetlerin artırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

“ÜRETKEN BELEDİYECİLİK” VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Programda öne çıkan başlıklardan biri de “üretken belediyecilik” yaklaşımı oldu. Belediye başkanları, sürdürülebilir projeler, çevre dostu uygulamalar ve uzun vadeli yatırım planları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Farklı şehirlerden gelen başkanlar, kendi bölgelerinde yürüttükleri projeleri aktararak tecrübe paylaşımında bulundu. Belediyeler arası iş birliğinin artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi de toplantının dikkat çeken konuları arasında yer aldı.

AFYON HEYETİ DE KATILDI

Toplantıya Afyonkarahisar’dan MHP’li belediye başkanlarının yanı sıra, MHP Afyonkarahisar Belediyelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek de katıldı.

Afyonkarahisar heyeti, ekonomik, sosyal ve altyapı alanlarında yürütülen projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.