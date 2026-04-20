Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel yönetimlere yönelik artan yargısal süreçler ve olası kayyum atamalarına karşı yeni bir strateji belirledi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK), iktidarın hamlelerine karşı aktif bir bilgilendirme süreci başlatma kararı aldı.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, geçtiğimiz hafta il başkanlarıyla kapalı bir toplantı yapan Özel, görevden alma senaryolarına karşı partisinin net tutumunu dile getirdi. Özel'in kurmaylarına, belediyelere yönelik topyekûn bir müdahale beklemediğini ancak olası bir hukuksuzluk durumunda İstanbul seçimlerinin iptal sürecindeki gibi kararlı bir irade sergileyeceklerini belirterek "Boynumuzu veririz ama boyun eğmeyiz" dediği öğrenildi.

ANADOLU'DA FARKINDALIK KAMPANYASI

Yeni yol haritası kapsamında CHP, kriz yaşanan bölgelerle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye'de bir farkındalık kampanyası yürütecek. Görevlendirilecek milletvekilleri, Anadolu'yu karış karış gezerek yerel yönetimlerin çalışmalarını ve karşılaştıkları engelleri vatandaşlara doğrudan aktaracak. Yapılan MYK toplantısında hukukçular devam eden soruşturmaların teknik detaylarını sunarken, siyasi iletişim kanadının mağduriyet yerine kararlılık vurgusu yapılması gerektiğinin altını çizdiği bildirildi.

ALANYA VE BÖLGESEL YANSIMALARI

CHP'nin başlatacağı bu ulusal bilgilendirme seferberliğinin, Alanya ve Antalya genelindeki yerel siyasi dinamiklerde de muhtemel etkileri olması bekleniyor. Milletvekillerinin sahaya inerek belediye icraatlarını anlatma stratejisinin, Alanya gibi turizm ve tarım odaklı bölgelerde kamuoyu ilgisini artıracağı ve yerel yönetimlerin projelerine yönelik farkındalığı güçlendireceği öngörülüyor. Parti kaynakları, bu hamlenin yerel sorunları ulusal bir demokrasi ekseninde birleştireceğini ifade ediyor.