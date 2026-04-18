Küresel enerji ve ticaret yollarının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden zirveye çıktı. Yaklaşık 1,5 ay aradan sonra boğazı ticari geçişlere açan İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ablukayı sürdürmesi üzerine şok bir kararla Hürmüz'ü tekrar kapattığını duyurdu. Dünyayı alarma geçiren bu gelişme, akaryakıt ve tedarik zinciri üzerinden turizm maliyetlerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıdığı için Alanya kamuoyu ve iş dünyası tarafından da endişeyle takip ediliyor.

İYİ NİYET KISA SÜRDÜ: KONTROL YENİDEN İRAN'DA

İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücü Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, bölgedeki duruma ilişkin sert bir bildiri yayımladı. Açıklamada, varılan uzlaşmalar neticesinde sınırlı sayıdaki sivil geminin geçişine iyi niyet göstergesi olarak izin verildiği hatırlatıldı. Ancak ABD'nin geçmişte olduğu gibi taahhütlerini çiğnediği ve deniz ablukasında ısrar ettiği vurgulandı. Bu krizin faturası olarak Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığı ve bölgenin İran ordusunun sıkı denetimi altına girdiği ilan edildi. Bildiride, İran gemilerinin serbest dolaşım hakkı tanınana dek bu katı kontrolün süreceğinin altı çizildi.

TRUMP'IN ABLUKA İNADI KARARI DEĞİŞTİRDİ

Krizin fitilini ateşleyen süreç, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Lübnan ateşkesi kapsamında boğazın ticari gemilere açılacağını duyurmasıyla başladı. Bu adımın ardından ABD Başkanı Donald Trump önce İran'a teşekkür mesajı yolladı. Fakat hemen ardından, tam bir anlaşma sağlanana dek İran'a yönelik deniz ablukasının yüzde 100 devam edeceğini açıkladı. Trump ayrıca bölgedeki mayınların ABD desteğiyle temizlendiğini iddia ederek, Hürmüz meselesinin İsrail-Lübnan hattındaki gelişmelerden bağımsız olduğunu savundu. ABD cephesinden gelen bu 'ablukaya devam' resti, Tahran yönetiminin kararını hızla geri çekmesine neden oldu.

YENİ MÜZAKERELER İSLAMABAD'DA YAPILACAK

Hürmüz'de sular ısınırken, diplomatik kanallarda da kritik bir takvim işliyor. İki ülke heyetleri arasındaki krizin gölgesinde geçecek yeni görüşmelerin tarihi netleşti. Taraflar, 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelerek düğümü çözmeye çalışacak.

LÜBNAN DÜĞÜMÜ VE ATEŞKES ÇATLAĞI

Bölgedeki gerilimin bir diğer ayağını ise Lübnan krizi oluşturuyor. 8 Nisan'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin kapsamı konusunda taraflar arasında derin çatlaklar var. Şerif ve İranlı yetkililer ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını, hatta ABD ile masaya oturmanın Lübnan'daki barışa bağlı olduğunu belirtirken; Washington yönetimi İsrail'in Lübnan operasyonlarının bu anlaşmadan bağımsız olduğunu iddia ediyor. Trump 10 günlük bir ateşkes mutabakatı sağlandığını duyururken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkesi kabul etmelerine rağmen Lübnan'ın güneyindeki işgal bölgelerinden çekilmeyeceklerini resmen ilan etti.