Antalya’nın iki ilçesinde peş peşe yaşanan kayıp vakaları aileleri ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Alanya’da Şifa Aslangöz ile Manavgat’ta Ali Savaş için arama çalışmaları sürüyor.

Antalya’da aynı gün gündeme gelen iki ayrı kayıp vakası, Alanya ve Manavgat’ta endişeyi artırdı. Alanya’da yaşayan 44 yaşındaki Şifa Aslangöz’den bir süredir haber alınamıyor. Manavgat Belediyesi’nde zabıta personeli olarak görev yapan Ali Savaş ise 14 Nisan gecesinden bu yana aranıyor.

Her iki olayda da ailelerin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri devreye girdi. İlçelerde yürütülen çalışmalar sürerken, vatandaşlardan da dikkatli olmaları ve ellerindeki bilgiyi güvenlik birimleriyle paylaşmaları istendi.

ALANYA’DA ŞİFA ASLANGÖZ İÇİN KONAKLI İHTİMALİ

Alanya’daki kayıp ihbarında adı geçen Şifa Aslangöz için son görüldüğü yer net olarak belirlenemedi. Ancak edinilen bilgilere göre Aslangöz’ün Konaklı bölgesinde olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 155 santimetre boylarında ve kıvırcık saçlı olduğu belirtilen Aslangöz’ün yanında telefon ve para bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Bu detay, arama sürecini daha da zorlaştırıyor. Özellikle Konaklı, Türkler ve çevresindeki hareketlilik içinde gelecek küçük bir ihbarın bile önemli olabileceği değerlendiriliyor. Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı günlerde bölgede insan sirkülasyonunun artması, aileyi de daha dikkatli bir çağrı yapmaya yöneltti.

MANAVGAT’TA ALİ SAVAŞ 14 NİSAN GECESİNDEN BERİ KAYIP

Manavgat’taki olayda ise belediye zabıta personeli Ali Savaşın, 14 Nisan Salı gecesi Çeltikçi Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı bildirildi. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası güvenlik güçleri bölgede arama başlattı.

Ali Savaş’ın telefonuna ulaşılamadığı, bu nedenle arama çalışmalarının hem saha taraması hem de ihbarlar üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi. Manavgat’taki kayıp vakasının, Alanya’da da yakından takip edildiği görülüyor. Çünkü iki ilçe arasında günlük geçişin yoğun olması, olası bir görgü tanığını önemli hale getiriyor.

VATANDAŞLARA AÇIK ÇAĞRI YAPILDI

Kayıp vakalarına ilişkin yapılan duyurularda vatandaşlardan açık destek istendi. Paylaşılan çağrıda, “Gören veya bilgi sahibi olanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da en yakın güvenlik birimine haber vermesi” talep edildi.

Bu çağrı, iki aile için de sürecin en kritik noktası olarak görülüyor. Özellikle sokakta, toplu taşımada, mahalle girişlerinde ya da ilçe merkezlerinde görülen küçük bir ayrıntı bile arama çalışmalarının yönünü değiştirebilir.

ANTALYA’DA GÖZLER GELECEK HABERDE

Antalya’da kayıp kişi haberleri bugün en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Alanya’daki Şifa Aslangöz ve Manavgat’taki Ali Savaş için umutlu bekleyiş sürerken, aileler gelecek iyi bir habere odaklandı. Güvenlik birimleri ise her iki dosyada da çalışmayı sürdürüyor.

Vatandaşların özellikle sosyal medyada dolaşan teyitsiz paylaşımlar yerine doğrudan resmi ihbar kanallarını kullanması isteniyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin süreci zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor.