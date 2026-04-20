Diyanet’in duyurusuna göre 2026 yılı için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL olarak belirlendi.

2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vekaletle kurban kesim bedeli netleşti. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yaptığı açıklamada bu yıl için belirlenen rakamları kamuoyuyla paylaştı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI BEDELİ AYRI AYRI BELİRLENDİ

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 vekaletle kurban kesim bedeli, Türkiye’de 18 bin TL olarak belirlenirken, yurt dışı organizasyonları kapsamında bu rakam 7 bin TL olarak açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vekalet yoluyla kurban kesimi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak şekilde organize edilecek.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ NASIL YAPILIYOR?

Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili kuruluşlar aracılığıyla vekalet vererek kurban ibadetini yerine getirebiliyor. Verilen vekalet doğrultusunda kesimler, bayram günlerinde İslami usullere uygun şekilde gerçekleştiriliyor ve etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Özellikle 2026 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu sorusu, bayram öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıklanan fiyatlar, hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki yardım faaliyetlerini planlayan vatandaşlar için önemli bir referans oluşturuyor.

FİYATLAR VATANDAŞIN BÜTÇESİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu yıl belirlenen bedeller, artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle dikkat çekiyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen birçok kişi, bütçesine uygun seçenekleri değerlendirirken vekaletle kesim modeli öne çıkıyor.

Özellikle büyükşehirlerde kurbanlık fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, vekâletle kurban kesimi 2026 fiyatları daha fazla tercih edilir hale geliyor. Uzmanlar, vekalet yoluyla yapılan kesimlerin hem organizasyon hem de dağıtım açısından daha sistemli ilerlediğini belirtiyor.