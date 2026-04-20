21-22-23 Nisan tarihlerinde planlanan kesintiler sabah başlayıp akşama kadar sürecek. Özellikle Alanya, Manavgat ve çevresinde yaşayanlar için kritik uyarı geldi.

Antalya genelinde planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından paylaşılan listeye göre, 21-22-23 Nisan 2026 tarihlerinde çok sayıda ilçe ve mahallede elektrik kesintileri yaşanacak.

ALANYA’DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

21 Nisan Salı günü Alanya elektrik kesintisi programı kapsamında iki ayrı zaman dilimi dikkat çekiyor:

01:00 – 02:00 saatleri arasında:

Basırlı, Cumhuriyet, Karakocalı, Oba, Tosmur, Uğurlu ve Çıplaklı mahallelerinin bazı bölümlerinde kesinti olacak.

09:30 – 16:30 saatleri arasında:

Konaklı, Payallar ve Emişbeleni çevresinde uzun süreli kesinti planlandı.

Bu saat aralıkları özellikle esnaf ve ev kullanıcıları için gün içinde ciddi aksamalara yol açabilir.

MANAVGAT VE GAZİPAŞA’DA UZUN SÜRELİ KESİNTİ

Manavgat’ta elektrik kesintisi sabah erken saatlerde başlayacak. A. Pazarcı bölgesinde kesinti 06:00’da başlarken bazı mahallelerde akşam saatlerine kadar sürecek.

Gazipaşa’da ise kesinti süresi 18:00’e kadar uzuyor. Özellikle Gökçebelen ve Göçük mahallelerinde gün boyu enerji verilemeyecek.

DİĞER İLÇELER DE LİSTEDE

Kesintiden etkilenecek diğer ilçeler arasında Kepez, Muratpaşa, Kaş, Finike, Kumluca, Korkuteli ve Elmalı da yer alıyor. Birçok bölgede kesintiler 09:00 – 16:00 saatleri arasında planlandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Elektrik kesintilerinin planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle yapılacağı belirtiliyor. Yetkililer, özellikle:

Elektronik cihazların korunması

Buzdolabı ve gıda planlaması yapılması

İş yerlerinde alternatif enerji hazırlığı

konularında vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

Özellikle Alanya'da yaşayanlar için "21 Nisan Alanya elektrik kesintisi saatleri" araması gün içinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.