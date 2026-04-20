Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Silahlı Kuvvetleri bölgedeki ABD savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi. Bu askeri hamle, Washington yönetiminin İran bayraklı bir kargo gemisine müdahale etmesinin hemen ardından yaşandı.

Gerilimin odak noktasını, "Touska" isimli İran kargo gemisinin ABD güçleri tarafından alıkonulması oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump müdahaleyi doğrulayarak, İranlı mürettebatın uyarılara uymadığını bildirdi. Trump açıklamasında, donanma gemisinin Touska'nın makine dairesinde bir delik açarak aracı durdurduğunu ve geminin şu an ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde olduğunu duyurdu.

MİSİLLEME VE BÖLGESEL İDDİALAR

Tahran yönetimi, sivil kargo gemisine yönelik bu adımı hukuksuz olarak nitelendirip misilleme yapacağını açıklamıştı. İran basını ve yerel kaynaklar, İHA saldırılarının yanı sıra bölgedeki diğer ABD askeri unsurlarının da hedef alınmış olabileceğini öne sürdü. Daha önce de benzer roket ve füze atışlarının yapıldığına dair iddialar, çatışma riskinin boyutunu gözler önüne seriyor.

KÜRESEL ENERJİ VE ALANYA'YA OLASI ETKİLERİ

Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan bu gerilim, küresel enerji tedarik hatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Uzmanlar, petrol piyasalarındaki olası dalgalanmaların akaryakıt maliyetlerine yansıyabileceğini belirtiyor. Bu durumun, ekonomisi büyük oranda turizm taşımacılığına ve tarımsal lojistiğe dayanan Alanya'da ulaşım maliyetleri üzerinde muhtemel bir etki yaratması yakından takip ediliyor.

Son haftalarda iki ülke arasında yoğunlaşan karşılıklı askeri operasyonlar, uluslararası güvenlik politikalarını şekillendirmeye devam ediyor. Taraflar arasındaki doğrudan çatışma ihtimali, diplomatik kanalların işleyişini zorlaştırıyor.