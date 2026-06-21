Olay, saat 20.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K. ile Necmettin Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Hasan K.'nin yanında bulunan tabancayla ateş açtığı iddia edildi.

Açılan ateş sonucu Necmettin Ç. sağ ayağından yaralanırken, sol bacağında da sıyrık oluştu. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yeğeni Polis Noktasına Sığındı

Olay sırasında yaralı Necmettin Ç.'nin yanında bulunan yeğeni Ozan Ç.'nin, silah seslerinin ardından can güvenliği endişesiyle bölgeden uzaklaşarak yakındaki polis noktasına sığındığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alanya'ya Sevk Edildi

Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Necmettin Ç., burada yapılan müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay Yerinde 4 Boş Kovan Bulundu

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda 4 adet boş kovan tespit edilirken, deliller incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Hasan K., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve çevrede yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan K. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, olayın çıkış nedeni ve taraflar arasındaki husumetin araştırıldığını belirtti.