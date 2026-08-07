Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tarımsal destekleme programı kapsamında yeni ödemeler üreticilerin hesaplarına yatmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 688 milyon lira tutarındaki tarımsal desteğin çiftçilere aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üretimin kesintisiz sürmesinin önemine dikkat çekti. Toprağın bereketini sofralara taşıyan üreticileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, ödemelerin tarım camiasına hayırlı olmasını diledi.

ÜRETİME KESİNTİSİZ DESTEK

Tarımsal destek ödemeleri, girdi maliyetlerinin karşılanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Düzenli olarak hesaplara aktarılan bu fonlar, çiftçilerin ekim ve hasat dönemlerindeki finansal yükünü hafifleterek tarım sektöründeki istikrarı korumayı hedefliyor.