Galatasaray, eski futbolcusu Eren Derdiyok'u U17 takımının teknik sorumluluk görevine getirdi. Derdiyok böylece sarı-kırmızılı kulübe bu kez futbolcu olarak değil, teknik görevle dönüş yaptı.

Eren Derdiyok imza töreninde (Galatasaray)

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı kulüp, görevlendirmeyi resmi açıklamayla duyurdu.

"U17 takımımızın teknik sorumluluk görevine Eren Derdiyok getirilmiştir. Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Açıklamada sözleşme süresi veya ücretle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GALATASARAY'DA 3 SEZON FORMA GİYDİ

Eren Derdiyok, futbolculuk kariyerinde Galatasaray formasıyla 3 sezon mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekipte 63 maça çıkan Derdiyok, 20 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'daki oyunculuk döneminde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu, kariyerinde Kasımpaşa ve Ankaragücü formalarını da giydi.

BU KEZ TEKNİK GÖREVDE

Derdiyok'un Galatasaray'a dönüşü bir oyuncu transferi değil. Eski futbolcu, Galatasaray U17 takımının teknik sorumlusu olarak görev yapacak.