Antalya'nın Serik ilçesinde Antalya-Serik D-400 karayolu Orta Mahalle mevkiinde seyir halindeki LPG'li Fiat marka otomobil, 7 Ağustos 2026'da bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Araçtaki 4 kişi yaralandı.
SÜRÜCÜ ARACI YOL KENARINA ÇEKTİ
Motordan yükselen dumanı ve alevleri fark eden sürücü A.D., otomobili yol kenarına çekti. Araçta bulunan 4 kişi son anda kendilerini dışarı atarak yaralandı.
LPG NEDENİYLE KÖPÜKLE MÜDAHALE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin LPG'li olması nedeniyle patlama riskine karşı ekipler yangına köpük sıkarak müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.