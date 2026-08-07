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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin LPG'li olması nedeniyle patlama riskine karşı ekipler yangına köpük sıkarak müdahale etti.

Motordan yükselen dumanı ve alevleri fark eden sürücü A.D., otomobili yol kenarına çekti. Araçta bulunan 4 kişi son anda kendilerini dışarı atarak yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Antalya-Serik D-400 karayolu Orta Mahalle mevkiinde seyir halindeki LPG'li Fiat marka otomobil, 7 Ağustos 2026'da bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Araçtaki 4 kişi yaralandı.

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