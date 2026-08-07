Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşların merakla beklediği çekilişte büyük ikramiye tutarı 2 milyon 322 bin 178 TL olarak duyuruldu.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7 Ağustos 2026 tarihli On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şöyle sıralandı:

1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 20 - 25 - 26 - 31 - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 49 - 56 - 62 - 70 - 75

BÜYÜK İKRAMİYE 2 MİLYON 322 BİN TL

Çekilişte büyük ikramiye tutarı 2 milyon 322 bin 178 TL olarak açıklandı. On Numara kuponu bulunan vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları açıklanan çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular kuponlarındaki numaraları çekilişte belirlenen 22 numarayla karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebiliyor.