Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Norveçli orta saha Jens Hjertø-Dahl'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 20 yaşındaki futbolcu için Tromsø'ya 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Acun Ilıcalı, Hull City ile (Arşiv)

5 YILLIK SÖZLEŞME

Norveç temsilcisi Tromsø'dan Hull City'ye transfer olan Jens Hjertø-Dahl, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Jens Hjertø-Dahl'ın adı geçen sezon Beşiktaş ile de anılmıştı. Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Norveçli futbolcu, sezonu Tromsø'da tamamlamak istediğini belirterek teklifi geri çevirmişti.

YENİ ADRESİ HULL CITY

20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi İngiltere oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Hjertø-Dahl transferini 11,5 milyon euro bonservis bedeli ve 5 yıllık sözleşmeyle tamamladı.