Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, doğum hizmetlerine ilişkin sunulan araştırma önergesi tartışılırken Antalya Tabip Odası'nın son açıklamaları öne çıktı. Primer sezaryen oranlarının yüksekliği gerekçe gösterilerek Antalya'da 5 kadın doğum uzmanının görevden alınıp eğitime gönderilmesi, meclis kürsüsünden farklı partilerin temsilcileri tarafından eleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Ali Karaoba, 36 yıllık deneyime sahip bir uzmanın lise mezunu gibi eğitime tabi tutulduğunu ve şu an doğumhanede bekletildiğini aktardı. Karaoba, tıbbi kararların gebelik risk profili, önceki sezaryen öyküsü, ebe sayısı ve malpraktis riski gibi faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

SEZARYEN ORANLARI NEDEN ARTIYOR?

Görüşmelerde söz alan İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, 2003 yılında yüzde 20 olan sezaryen oranının günümüzde yüzde 60 seviyelerine ulaştığını bildirdi. Yılmaz, bu ciddi artışın temelinde hekimlerin malpraktis kaygısı, artan iş yükü ve sağlık altyapısındaki eksikliklerin yattığını ifade etti. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Sağlık Bakanlığı'nın oranları düşürmeye yönelik mevcut politikalarının sonuç vermediğini öne sürdü.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, kadın bedeni üzerindeki kararların tıbbi özerklik çerçevesinde alınması gerektiğini vurgularken, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya sezaryenin bir tercih değil, hayat kurtaran tıbbi bir müdahale olduğunun altını çizdi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elazığ Milletvekili Erol Keleş ise bu yıl bin 75 özel hastanede tıbbi endikasyon denetimi yapıldığını ve 2 bin 400 dosyanın bilimsel kurulca incelendiğini açıkladı. Keleş, hekimleri hedef göstermeden sistemi bütüncül olarak güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

ALANYA'DAKİ HEKİMLER SÜRECİ NASIL İZLİYOR?

Antalya Tabip Odası'nın yetki alanında bulunan Alanya'daki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında da söz konusu idari yaptırımların olası yansımaları yakından takip ediliyor. Özellikle ilçedeki hastanelerde görev yapan kadın doğum uzmanlarının, artan hukuki davalar ve idari incelemeler nedeniyle mesleki pratiklerinde baskı hissettikleri tıp kamuoyunda sıklıkla dile getiriliyor. Meclis'te yapılan bu kapsamlı tartışmaların, ilerleyen dönemde doğum hizmetleri ve hekim bağımsızlığına yönelik yeni düzenlemelere kapı aralayıp aralamayacağı merakla bekleniyor.