Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027-2047

Dönemi Türkiye Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi İmza Töreni'nde araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Ağustos 2027 itibarıyla devreye girecek yeni sistemle birlikte, vatandaşların uzun süredir eleştirdiği kredi kartı komisyonu uygulamasına son verilecek ve muayene süreçleri tamamen otomatik hale getirilecek.

Türkiye'deki araç sayısının ve teknolojisinin hızla geliştiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, araç muayene süreçlerinin tarihsel gelişimine de değindi. 1953 yılında Karayolları, Emniyet Müdürlüğü ve Şoförler Odası ortaklığıyla başlayan, 1985'te ise kısıtlı ekipman ve daha çok kişisel becerilere dayalı olarak yürütülen sistemin zamanla değiştiğini ifade etti. 2002 yılında 8,5 milyon olan araç sayısının günümüzde 34,5 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, 2007 yılında başlatılan modern muayene istasyonları sürecinde bugüne kadar toplam 210 milyon adet araç muayenesi gerçekleştirildiğini aktardı.

TAM OTOMASYON VE 352 YENİ İSTASYON

Yeni ihale sürecinin Türk, İspanyol ve Arjantinli firmaların rekabetçi katılımlarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, saha kurulumlarının şimdiden başladığını duyurdu. Kurulacak toplam 352 araç muayene istasyonu ile vatandaşlara sunulan hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni dönemde insan faktörü en aza indirilerek olası tartışmaların önüne geçilmesi planlanıyor. Araçlar istasyona plaka tanıma sistemiyle giriş yapacak; teknisyen ile sürücünün fiziksel temasının bulunmadığı, aşamaların ekranlardan anlık takip edilebildiği bir otomasyon süreci işletilecek.

YENİ DÖNEMDE ARAÇ SAHİPLERİNİ NELER BEKLİYOR?

Yeni imtiyaz sözleşmesinin Ağustos 2027'de yürürlüğe girmesiyle birlikte, araç sahipleri için muayene süreçlerinde iki temel pratik değişiklik yaşanacak. İlk olarak, ödeme esnasında tahsil edilen ve doğrudan vatandaşa yansıtılan kredi kartı komisyon bedelleri, ihaleye eklenen özel şart gereği artık yüklenici firma tarafından üstlenilecek. İkinci olarak ise, tam otomasyon sistemi sayesinde istasyonlardaki bekleme sürelerinin ve personel kaynaklı olası soru işaretlerinin ortadan kalkması sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde yürütülecek olan bu yeni sistem, karayolu güvenliğini artırmayı ve üretilen yeni nesil araçların standartlarına uygun, dünya standartlarında bir muayene altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.