Küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen serbest bölgeler, Türkiye ekonomisindeki üretim odaklı payını artırmaya devam ediyor. ASBAŞ (Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.) tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya Serbest Bölgesi 2026 yılının ilk altı ayında sergilediği performansla bölgesel kalkınmaya önemli bir ivme kazandırdı. Bölgenin, haziran ayı sonu itibarıyla toplam ticaret hacminde belirgin bir yükseliş kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 549 milyon 631 bin dolar olan bölgenin ticaret hacmi, 2026'nın aynı döneminde yüzde 9 oranında artış göstererek 598 milyon 643 bin dolara ulaştı. Uluslararası pazarlardaki etkinliğin güçlenmesi, bu büyümenin temel faktörleri arasında yer aldı.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI NE DURUMDA?

Antalya Serbest Bölgesi'nin dış ticaret verileri, katma değerli üretim yapısının döviz girdisine dönüştüğünü gösterdi. Yılın ilk altı ayında bölgeden gerçekleştirilen ihracat 332 milyon dolar, bölgeye yapılan ithalat ise 177 milyon dolar seviyesinde ölçüldü.

Bu rakamların ardından bölgedeki ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 188'e ulaştı. Türkiye genelindeki serbest bölgelerde aynı dönemde bu oranın yüzde 160 seviyesinde kaldığı göz önüne alındığında, Antalya'nın net döviz kazandırıcı rolü daha net ortaya çıktı. Ülke genelindeki serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi ise yüzde 3,76 artışla 14,34 milyar dolar, ihracatı ise yüzde 6,19 artışla 6,56 milyar dolar olarak yayımlandı.

İÇ PİYASA VE İSTİHDAM VERİLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Serbest bölge, yalnızca dış ticaret odaklı değil, yurt içi sanayi ile kurduğu tedarik bağlantılarıyla da dikkat çekiyor. 2026'nın ilk yarısında Türkiye'den Antalya Serbest Bölgesi'ne 49 milyon dolarlık ticaret yapılırken, bölgeden iç piyasaya yönelik satışlar 41 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Üretim hacmindeki bu hareketlilik doğrudan istihdam rakamlarına da yansıdı. Haziran 2026 sonu itibarıyla bölgede istihdam edilen kişi sayısı 7 bin 109'a yükseldi. Nitelikli iş gücünün desteklenmesi, bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağladı.

BÖLGESEL EKONOMİYE OLASI YANSIMALARI NELER?

Antalya Serbest Bölgesi'nin yarattığı bu ekonomik hareketliliğin, başta Alanya olmak üzere Akdeniz çanağındaki diğer ilçelerin tedarik zincirlerine ve lojistik dinamiklerine muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Yüksek istihdam kapasitesinin ve yerli üreticilerle kurulan iş birliklerinin, bölgenin genel ticaret iklimini destekleyen pratik bir kazanım sunduğu değerlendiriliyor. Katma değerli üretim modelinin, önümüzdeki süreçte de dış ticaret hedeflerine uyumlu şekilde devam etmesi bekleniyor.