İçişleri Bakanlığı, yurdun batı kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuoyuna önemli bir uyarı yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma günleri birçok ilde kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Açıklamaya göre, 30 Temmuz Perşembe günü Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek poyrazın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşabileceği belirtilirken, özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında dikkatli olunması istendi.

Cuma ve cumartesi günü etkisini artıracak

31 Temmuz Cuma günü ise İzmir ve Manisa'da kuvvetli rüzgarın yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Ayrıca cuma ve cumartesi günleri Trakya genelinin yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Balıkesir ve Çanakkale'de ise kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kısa süreli fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara kritik uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, özellikle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmaları, ulaşımda aksamalar ve benzeri risklere karşı dikkatli olunması, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunulmaması ve ilgili kurumların yapacağı uyarıların yakından takip edilmesi istendi.

Yetkililer, olası olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgili kamu kurumlarının duyurularını dikkate almasının büyük önem taşıdığını belirtti.