Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametine seyir halinde olan M.Y. (76) idaresindeki 34 YTH 72 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, bölünmüş yolun orta refüjünde bulunan çelik bariyerlerin arasına girerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.Y. ile araçta bulunan A.B. (67), N.B. (41), E.N.B. (11), M.Y. (36) ve K.Y. (76) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araç otoparka çekildi

Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü. Ağır hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü.

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.