Almanya’nın en büyük perakende zincirlerinden Lidl’in seyahat platformunda Alanya için satışa sunulan paket tatiller, Türkiye’de tatil yapmanın maliyetini yeniden tartışmaya açtı. Lidl Reisen’in güncel Alanya sayfasında 5 yıldızlı otelde her şey dahil konaklama, Almanya’dan uçuş ve transferin dahil olduğu 7 gecelik paketlerin kişi başı 399 Euro’dan satışa sunulduğu görülüyor. Aynı platformda farklı tarihler ve oteller için fiyat daha da aşağıya inebiliyor. Bu tablo, özellikle Türkiye’den aynı bölgede tatil yapmak isteyen vatandaşların karşılaştığı fiyatlarla kıyaslandığında sosyal medyada tepkiye neden oluyor.

399 EUROYA UÇAK, TRANSFER VE 5 YILDIZLI OTEL

Lidl Reisen’de yer alan güncel örneklerden birinde Alanya’daki 5 yıldızlı bir tesis için 7 gecelik paket kişi başı 399 Euro’dan listeleniyor. Pakete Almanya’dan gidiş-dönüş uçak bileti, her şey dahil konaklama ve transfer de dahil. Dolayısıyla tüketicinin ödediği tutarın tamamı otele gitmiyor; uçuş, transfer, tur operatörü ve diğer hizmetlerin maliyeti de aynı paket fiyatının içinde bulunuyor. Bu nedenle söz konusu rakamı yalnızca otelin gecelik oda fiyatı olarak değerlendirmek doğru değil.

BU FİYATLAR NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Avrupa pazarındaki paket tur sistemi, Türkiye’de bireysel olarak yapılan otel rezervasyonundan farklı işliyor. Büyük tur operatörleri havayolu şirketleri ve otellerle sezon öncesinde toplu anlaşmalar yapabiliyor, belirli sayıda oda ve uçak koltuğu için kontenjan satın alabiliyor. Yüksek hacimli satış, erken rezervasyon, charter uçuşları ve düşük sezon dönemlerindeki boş kapasitenin değerlendirilmesi paket fiyatlarını önemli ölçüde aşağı çekebiliyor. Bu nedenle Almanya’dan satılan uçak dahil bir paket, bazı tarihlerde Türkiye’den yalnızca otel rezervasyonu yapıldığında görülen fiyatlarla doğrudan karşılaştırılamıyor.

KIŞ DÖNEMİNDE FİYATLAR DAHA DA DÜŞÜYOR

Fiyat farkında seyahat tarihinin de büyük etkisi bulunuyor. Lidl Reisen’in Alanya listelerinde özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde çok düşük fiyatlı paketler yer alıyor. Bunun temel nedenlerinden biri, yaz aylarında yüksek dolulukla çalışan Alanya’daki turizm tesislerinin sezon dışında boş kalan kapasitelerini uluslararası tur operatörleri aracılığıyla doldurmaya çalışması. Oteller açısından düşük birim fiyatla da olsa yüksek doluluk sağlamak; tesisin açık kalması, personelin çalışmaya devam etmesi ve sabit giderlerin karşılanması bakımından tercih edilebiliyor.

“ALMAN'A UCUZ, TÜRK'E PAHALI” TARTIŞMASI

Vatandaşların tepkisinin merkezinde ise aynı hizmete Türkiye’den ulaşmanın neden bu kadar pahalı olduğu sorusu bulunuyor. Özellikle yüksek enflasyon, ulaşım maliyetleri ve konaklama fiyatlarındaki artış nedeniyle yerli turist açısından 5 yıldızlı her şey dahil tatil giderek daha büyük bir harcama kalemine dönüşmüş durumda. Avrupa’da toplu paket tur sistemi üzerinden sunulan düşük fiyatların görülmesi ise “yerli turist ikinci planda mı kalıyor?” tartışmasını beraberinde getiriyor. Ancak tek bir kampanya fiyatından hareketle otelin Türk ve Alman müşteriye aynı ürün için doğrudan farklı tarife uyguladığı sonucuna varmak mümkün değil; karşılaştırmada tarih, oda tipi, kişi sayısı, satış kanalı ve paket kapsamının aynı olması gerekiyor.

UZUN SÜRELİ KONAKLAMA BİLE SATILIYOR

Avrupa pazarında yalnızca bir haftalık paketler değil, kış aylarını Türkiye’de geçirmek isteyen turistlere yönelik uzun süreli konaklama seçenekleri de bulunuyor. Tur operatörlerinin “long stay” olarak pazarladığı bu modelde düşük sezonda haftalarca süren konaklamalar uçuş ve transferle birlikte paketlenebiliyor. Bu sistem özellikle Antalya ve Alanya gibi yaz-kış turizm altyapısına sahip destinasyonların sezon dışında da yabancı ziyaretçi çekmesini sağlıyor. Böylece Avrupa’daki emekli veya uzun süre tatil yapabilen kesimler açısından Türkiye, kış aylarında ekonomik bir alternatif haline gelebiliyor.

YERLİ TURİST NEDEN AYNI AVANTAJA ULAŞAMIYOR?

Asıl tartışılması gereken konulardan biri de iç pazarda benzer ölçekte paketleme ve erken alım avantajlarının ne ölçüde tüketiciye yansıtıldığı. Avrupa’daki büyük operatörler yüzlerce hatta çok sayıda oda ve uçak koltuğunu birlikte pazarlayabildiği için bireysel müşterinin ulaşamayacağı ticari fiyatlar elde edebiliyor. Türkiye’de yaşayan bir vatandaş ise çoğu zaman ulaşımını ve otelini ayrı ayrı satın alıyor. Özellikle son dakika rezervasyonlarında bu durum toplam tatil maliyetinin yükselmesine yol açabiliyor.

ÇÖZÜM İÇ PAZAR İÇİN DAHA GÜÇLÜ PAKETLER

Ortaya çıkan fiyat uçurumunun azaltılması için iç pazarda erken rezervasyon seçeneklerinin güçlendirilmesi, ulaşım ve konaklamanın birlikte sunulduğu rekabetçi paketlerin artırılması ve düşük sezon kapasitesinin yerli turist için de daha etkin biçimde pazarlanması önem taşıyor. Tüketicilerin fiyat karşılaştırması yaparken aynı tarih, aynı oda, aynı pansiyon türü ve aynı iptal koşullarını esas alması gerekiyor. Avrupa’daki yüzlerce Euro seviyesindeki Alanya paketleri, bir taraftan bölgenin uluslararası turizmdeki güçlü rekabetini gösterirken diğer taraftan Türkiye’de yaşayan vatandaşların kendi ülkesindeki tatil bölgelerine erişim maliyetini yeniden gündeme taşıyor.