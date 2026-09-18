Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yer alan Şirin Sitesi'nde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılarak yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Sabah'ın aktardığı habere göre, olay esnasında yoldan geçmekte olan iki kişi yıkıntıların arasında kalarak yaralandı.

Çevredeki olay yerinden yapılan ihbarlar üzerine bölgeye hızla polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

GÖÇÜK ALANINDA TARAMA SÜRÜYOR

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya erişimine kapattı. İtfaiye ekiplerinin, enkaz altında başka birilerinin olma ihtimaline karşı göçük alanında başlattığı detaylı tarama çalışmaları devam ediyor.

YIKIM SAHALARINDA GÜVENLİK ŞERİDİ ZORUNLULUĞU

Şehir merkezlerinde yürütülen kentsel dönüşüm yıkımları, eski yapıların taşıyıcı sistemlerindeki zayıflık nedeniyle ani çökme riskleri barındırıyor. İlgili mevzuatlar gereği, can güvenliğinin sağlanması amacıyla yıkım sahalarının etrafında geniş bariyerler oluşturulması ve yaya trafiğinin bu alanlardan tamamen izole edilmesi gerekiyor.