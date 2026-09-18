Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliğine gidildi. 18 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/316 sayılı karar kapsamında, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz kentin yeni İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

EMNİYET TEŞKİLATINDA KAPSAMLI ATAMA

Erzincan’daki değişiklik, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını kapsayan geniş atama kararının bir parçası oldu. Emniyet teşkilatındaki kapsamlı atamaları daha önce aktardığımız gibi, Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında çok sayıda il emniyet müdürlüğünde görev değişikliğine gidilirken, merkez teşkilatındaki bazı üst düzey görevler için de yeni atamalar yapıldı. İl emniyet müdürlüğü atamaları, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan hükümler doğrultusunda Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştiriliyor.

Erzincan’da Ağustos 2024’ten bu yana İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Zafer Baybaba’nın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmasının ardından görevi Esat Feryadi Doköz devralacak. İl emniyet müdürlükleri; asayişten trafik hizmetlerine, narkotik suçlarla mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara kadar kentte polisin görev alanına giren birimlerin sevk ve koordinasyonunda merkezi rol üstleniyor.

ESAT FERYADİ DOKÖZ KİMDİR?

Esat Feryadi Doköz, emniyet teşkilatının farklı kademelerinde görev yaptı. Kamuya açık mesleki kayıtlarda Doköz’ün kariyerinin farklı dönemlerinde Alanya, Mardin ve İstanbul’da görev üstlendiği görülüyor. Alanya’daki geçmişi ise yeni atamayı bölge açısından ayrıca öne çıkan bir gelişme haline getiriyor.

ALANYA’DA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Doköz’ün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki görev geçmişi eski yıllara uzanıyor. 2011 yılına ait yerel basın kayıtlarında Doköz’ün Alanya’da başkomiser rütbesiyle görev yaptığı bilgisi bulunuyor. Daha sonraki yerel kaynaklarda da Doköz’ün ilçede uzun süre çeşitli operasyonel birimlerde görev yaptığı aktarılıyor. Alanya’daki görevinin ardından kariyerini farklı illerde sürdüren Doköz, zaman içinde emniyet teşkilatının üst yönetim kademelerine yükseldi.

MARDİN’DEN İSTANBUL’A UZANAN KARİYER

Doköz’ün mesleki görev yerleri arasında Mardin de bulunuyor. Buradaki görevinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Doköz, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Polis Bakım ve Yardım Sandığının (POLSAN) kurumsal kayıtlarında da Doköz, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü unvanıyla yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

2026’DA 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TERFİ ETTİ

Doköz’ün kariyerindeki önemli aşamalardan biri 2026 yılında gerçekleşti. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden Doköz, daha sonra Polis Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Böylece farklı illerdeki saha ve yöneticilik tecrübesinin ardından teşkilatın en üst rütbe kademelerinden birine yükseldi.

YENİ GÖREV YERİ ERZİNCAN OLDU

Son atama kararıyla Esat Feryadi Doköz’ün yeni görev yeri Erzincan oldu. Doköz, İl Emniyet Müdürü sıfatıyla kentte emniyet teşkilatının görev alanındaki güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu yürütecek. Atamanın Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte görev değişikliği resmiyet kazanırken, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde yeni yönetim dönemi de başlamış oldu.