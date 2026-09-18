Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Bucakşeyhler Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda bulunan Lyrbe Antik Kenti, günümüze ulaşan anıtsal yapılarıyla dikkat çekiyor. Hellenistik dönemden başlayıp Roma ve Bizans dönemlerinde de varlığını sürdüren yerleşim, doğa ile iç içe konumuyla bölge tarihine ışık tutuyor.

Arkeolojik araştırmalardan aktarılan verilere göre, yerleşimin geçmişi Büyük İskender’in M.Ö. 323 yılındaki ölümünün ardından başlayan Hellenistik döneme kadar uzanıyor. Kentin gelişimini asıl olarak Roma döneminde tamamladığı ve günümüze ulaşan mimari kalıntıların büyük bölümünün bu döneme ait olduğu belirtiliyor.

YILLAR SÜREN İSİM TARTIŞMASI

Antik kentin tarihinde öne çıkan en önemli detaylardan biri, kimliği üzerine yapılan arkeolojik tartışmalar oldu. Bölgedeki kalıntılar uzun yıllar boyunca Seleukoslar dönemiyle ilişkilendirilerek Seleukeia Antik Kenti olarak adlandırıldı. Ancak daha sonraki süreçte alanda bulunan yazıtların incelenmesi sonucunda, yerleşimin aslında Lyrbe olduğu görüşü ağırlık kazandı. Bu kimlik değişimi, kenti bölgedeki diğer tarihi alanlardan ayıran özgün bir hikaye olarak kayıtlara geçti.

AGORA VE GÜNLÜK YAŞAMIN İZLERİ

Şehrin merkezinde yer alan agora, antik dönemde yalnızca bir pazar yeri değil, aynı zamanda halkın sosyal ve kamusal yaşamının kalbi olarak işlev görüyordu. Sütunlu yapılar, hamam, bazilika ve kütüphane olarak inşa edilen binalar, dönemin ekonomik hareketliliğini gözler önüne seriyor. Özellikle kütüphane yapısının varlığı, yerleşimin sadece ticari değil, kültürel bir merkez de olduğunu kanıtlıyor.

Roma dönemine ait hamam kalıntıları, o dönemdeki temizlik ve sosyalleşme kültürünün bir yansıması olarak günümüze ulaştı. Bazilika ise kamusal idarenin ve hukuki süreçlerin yürütüldüğü bir alan olarak kentin yönetim yapısını ortaya koyuyor.

SAVUNMA STRATEJİSİ VE SİDE İLE BAĞLANTISI

Lyrbe'nin yüksek ve korunaklı bir alana kurulması, dönemin güvenlik ihtiyaçları kadar ticari yolları kontrol etme stratejisine de dayanıyor. Şehri çevreleyen surlar, iç kesimler ile kıyı şeridi arasındaki bağlantının güvenliğini sağlıyordu.

Antik dönemde Akdeniz'in önemli limanlarından biri olan Side ile Lyrbe arasında güçlü bir ekonomik bağ bulunduğu değerlendiriliyor. İç kesimlerdeki tarımsal üretimin kıyıya ulaştırılmasında Lyrbe'nin coğrafi avantajını kullanarak bölgesel ticarette kilit bir rol üstlendiği anlaşılıyor.