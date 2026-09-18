İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, İspanya temsilcisi Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli oyuncu Arda Güler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kariyerinde Barcelona, Inter ve Milan gibi devlerin formasını giyen 44 yaşındaki futbol adamı, genç yeteneğin oyun vizyonunu en üst seviyede gördüğünü açıkladı.

DÜNYANIN EN İYİ 5 ORTA SAHASINDAN BİRİ

Arda Güler'in mevcut performansını değerlendiren Ibrahimovic, milli oyuncuyu pozisyonunda zirveye konumlandırdı. İsveçli efsane, yetenekli oyuncu için abartıya kaçmadan dünyanın en iyi beş orta saha oyuncusundan biri olduğunu vurgulayarak, ondan daha yetenekli isimlerin sayısının oldukça az olduğunu ifade etti.

EFSANELERLE AYNI KEFEDE

Günümüz futbolunda topla iyi oynayan, pas dağıtan ve top saklama yeteneği yüksek klasik 10 numaraların azaldığına dikkat çeken Ibrahimovic, Arda'yı bu neslin doğal temsilcilerinden biri olarak tanımladı. Genç yıldızı Mesut Özil, Diego Maradona, Lionel Messi, Francesco Totti ve Juan Mata gibi futbol tarihine damga vuran isimlerle aynı kalibrede gördüğünü belirtti.

IBRAHIMOVIC NEDEN BU KADAR ETKİLENDİ?

Futbolculuk döneminde yüksek özgüveni ve diğer oyuncuları nadiren övmesiyle bilinen Ibrahimovic'in bu net ifadeleri, Arda Güler'in uluslararası arenadaki potansiyelini doğruluyor. İsveçli futbol adamı, Arda'nın unutulmaya yüz tutmuş 10 numara özelliklerini modern futbola geri getirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtirken, oyuncunun gelecekte dünyanın en iyisi olma kapasitesi taşıdığının altını çizdi.