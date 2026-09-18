Manavgat’ta meydana gelen traktör kazası bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Oymapınar Mahallesi Seki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne traktör kazası ihbarı yapılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi, sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan 48 yaşındaki İbrahim Yavuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın haber verilmesi üzerine Yavuz’un yakınları ile mahalle sakinleri de bölgeye geldi. Yavuz’un annesi, eşi ve kardeşleri acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

MANAVGAT’TA ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Hayatını kaybeden İbrahim Yavuz’un Manavgat Şelale Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulun geçmiş dönem ders programlarında da İbrahim Yavuz’un Türk Dili ve Edebiyatı ve rehberlik derslerinde görev aldığı görülüyor. Böylece Yavuz’un söz konusu okulda görev yaptığı bilgisi resmi okul kayıtlarıyla da örtüşüyor.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Ölümlü kazanın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından olay yeri incelemesi gerçekleştirildi. Yavuz’un cenazesi, ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından adli tabip ve cumhuriyet savcısının ayrıntılı incelemesinin yapılması amacıyla cenaze aracına alınarak hastaneye götürüldü. Bu tür ölümlü olaylarda adli süreç kapsamında olay yerindeki bulgular kayıt altına alınırken, ölüm nedeni ve kazanın meydana geliş biçiminin belirlenmesine yönelik incelemeler yürütülüyor.

TRAKTÖR DEVRİLMELERİNDE KORUYUCU DONANIM HAYATİ

Traktörlerin devrilmesi özellikle kırsal ve engebeli arazilerde ciddi can güvenliği riski oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının güvenli traktör kullanımına ilişkin bilgilendirmelerinde; eğimli arazi, gevşek zemin, çukur ve tümseklerin traktörün ağırlık merkezini etkileyerek devrilme riskini artırabileceğine işaret ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da koruyucu kabin veya devrilmeye karşı koruyucu yapı ile emniyet kemerinin birlikte kullanılmasının devrilme kazalarında sürücünün korunması açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

DENETİMLERDE TEKNİK DONANIM DA KONTROL EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliği çalışmalarında traktörler ve diğer tarım araçları ayrıca ele alınıyor. Denetimlerde sürücü belgesinin yanı sıra araçların fenni muayenesi, zorunlu sigortası, ışık sistemleri, reflektörleri ve koruyucu kabin gibi güvenlik donanımları kontrol ediliyor. Resmi değerlendirmelerde özellikle kırsal bölgelerde ve tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemlerde traktör kullanımının artması nedeniyle hedef odaklı denetim ve bilgilendirme çalışmalarının önemine dikkat çekiliyor.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yetkili kurumların güvenli traktör kullanımına ilişkin önerileri arasında eğimli ve engebeli arazilerde hızın azaltılması, kapasitenin üzerinde veya dengesiz yükleme yapılmaması, aracın yetkin kişiler tarafından kullanılması, bakım ve kontrollerin aksatılmaması ile koruyucu kabin ve emniyet kemerinin kullanılması bulunuyor. Traktörün karayoluna çıktığı durumlarda ise aydınlatma ve reflektör donanımlarının çalışır durumda olması, diğer sürücüler tarafından fark edilebilirliğin artırılması ve trafik kurallarına uyulması can güvenliği açısından önem taşıyor.

İbrahim Yavuz’un hayatını kaybettiği kazanın kesin meydana geliş nedeninin ise yürütülecek incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.