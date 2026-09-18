ALANYA’DA yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerinde uygulanacak tarife belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda servis ücretlerine yüzde 37 oranında zam yapıldı.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tarifenin, öğrencilerin ulaşım giderleri ile servisçi esnafının maliyetlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

YENİ TARİFE MECLİS KARARIYLA BELİRLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yapılan düzenlemeyle okul servis ücretleri yeniden belirlendi. Alınan kararla birlikte yeni eğitim öğretim yılında servis ücretleri bir önceki tarifeye göre yüzde 37 artırıldı.

SERVİSÇİ ESNAFI VE VELİLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yeni tarife, Alanya’da faaliyet gösteren okul servisçileri ile çocuklarını servisle okula gönderen ailelerin gündemine girdi. Artışla birlikte velilerin eğitim dönemi ulaşım giderlerinde de yükseliş yaşanacak.

PAŞA ÖZKAN’DAN MESAJ

Başkan Paşa Özkan, yeni fiyat tarifesinin servisçi esnafı ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özkan, “Tüm servisçi esnaflarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni eder, tekrar kazasız belasız bol kazançlı bir eğitim öğretim dönemi geçirmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.