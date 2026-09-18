Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde eşini darp ettiği iddia edilen F.Ç. (27), jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Edinilen bilgilere göre bir sitedeki evde çift arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüdü. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edilirken, darp edildiği belirtilen kadının şikâyeti üzerine F.Ç. Mahmutlar Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “eşe karşı kasten yaralama” suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklama, ceza yargılamasında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmez; şüpheli hakkındaki adli süreç soruşturma ve varsa devamındaki kovuşturma aşamalarıyla sürer.

EŞE KARŞI KASTEN YARALAMA NİTELİKLİ HAL

Türk Ceza Kanunu’nda kasten yaralama suçunun eşe veya boşanılan eşe karşı işlenmesi, suçun nitelikli halleri arasında düzenleniyor. TCK’nın 86’ncı maddesine göre bu durumda soruşturma mağdurun şikâyetine bağlı olmaksızın yürütülebiliyor ve kanunda öngörülen ceza artırımlı uygulanıyor. Yaralanmanın niteliği ve sonuçları ise dosyada yapılacak adli ve tıbbi değerlendirmelere göre ayrıca ele alınıyor.

Aile içi şiddet iddialarında ceza soruşturmasının yanı sıra mağdurun güvenliğini sağlamaya yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler de gündeme gelebiliyor. Kolluk tarafından tutanak düzenlenmesi, tarafların ve tanıkların beyanlarının alınması, varsa sağlık raporları ile kamera veya diğer delillerin dosyaya eklenmesi sonrasında Cumhuriyet savcılığı olayın hukuki niteliğini ve soruşturmanın devamında atılacak adımları değerlendiriyor.

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEDBİRLER

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilere yönelik çeşitli koruma mekanizmaları öngörüyor. Şiddet uyguladığı değerlendirilen kişi hakkında müşterek konuttan uzaklaştırma, korunan kişiye, konutuna, iş yerine veya okuluna yaklaşmama ve şiddet tehdidi ya da hakaret içeren davranışlarda bulunmama gibi önleyici tedbirler alınabiliyor. Gecikmesinde sakınca bulunan bazı durumlarda kolluk amirleri de geçici tedbir kararı verebiliyor.

Kanuna göre koruyucu tedbir kararı verilmesi için şiddetin gerçekleştiğini gösteren ayrıca bir delil veya belgenin ibraz edilmesi şartı aranmıyor. Başvurular hâkimden, mülki amirden veya kolluk birimlerinden talep edilebiliyor. Şiddet riski devam ettiği sürece barınma, geçici koruma ve diğer sosyal destek mekanizmaları da olayın koşullarına göre devreye alınabiliyor.

ŞİDDET DURUMUNDA NEREYE BAŞVURULABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kişilerin polis merkezi, jandarma karakolu, Cumhuriyet Başsavcılığı, aile mahkemeleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile sağlık kuruluşlarına başvurabileceğini belirtiyor. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi kullanılabilirken, Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı üzerinden de rehberlik, danışmanlık ve ihbar hizmeti alınabiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın güncel bilgilendirmesine göre KADES’in acil yardım altyapısı Hayat 112 Acil uygulamasına da taşındı.

Alanya’da da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi hizmet veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel iletişim listesinde Alanya ŞÖNİM’in Tosmur Mahallesi’nde bulunduğu belirtiliyor. Merkezlerde şiddet mağdurlarına yönelik psikososyal destek, tedbirlerin takibi, gerektiğinde kadın konukevine yönlendirme ve ilgili kurumlarla koordinasyon gibi hizmetler yürütülüyor.

MAHMUTLAR’DA YOĞUN KONUT VE SİTE YAŞAMI

Olayın meydana geldiği Mahmutlar, Alanya’nın doğu aksında turizm, ticaret ve konut kullanımının iç içe geçtiği yerleşim alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Antalya’nın planlama belgelerinde Mahmutlar ve çevresinde turizm faaliyetleriyle birlikte konut yapılaşmasının yıllar içinde arttığı, özellikle sahil kesiminde ticaret-turizm-konut kullanımlarının yaygınlaştığı belirtiliyor. Bölgede çok sayıda apartman ve site bulunması nedeniyle komşuların olağan dışı ses veya şiddet şüphesi halinde kolluğa haber vermesi, benzer olaylarda erken müdahale açısından önem taşıyor. Bununla birlikte yerleşim yapısı ile aile içi şiddet arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağı da göz önünde bulunduruluyor.