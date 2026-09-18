KÜÇÜKÇEKMECE’de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan bir binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Olay sırasında yoldan geçen 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi’nde bulunan Şirin Sitesi’nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tahliye edilen binada yıkım işlemleri devam ederken, yapının bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çökme sırasında binanın yakınından geçen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının hafif olduğu belirtildi.

GÖÇÜKTE ARAMA YAPILIYOR

İtfaiye ekipleri, çökme yaşanan alanda tedbir amacıyla arama ve tarama çalışması başlattı. Göçük altında başka bir kişinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.