EMEKLİ maaşını farklı bir bankaya taşımak veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemek isteyen milyonlarca vatandaş, bankaların Eylül 2026 kampanyalarını yakından takip ediyor. İş Bankası, Yapı Kredi, DenizBank, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank, ING ve Ziraat Bankası güncel promosyon tutarlarını ve kampanya koşullarını duyurdu.

Bankaların sunduğu fırsatlar yalnızca nakit promosyondan oluşmuyor. Otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta poliçesi ve farklı bankacılık ürünlerinin kullanılmasıyla ek ödemeler alınabiliyor. Bu nedenle açıklanan en yüksek toplam tutarların tamamının koşulsuz nakit promosyon olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

PROMOSYON 32 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre koşulsuz 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ek promosyon şartlarının yerine getirilmesi halinde toplam ödeme 32 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yapı Kredi’de ise ana promosyon maaşa göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla toplam fırsat 30 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

İŞ BANKASI VE GARANTİ BBVA’DA 25 BİN TL’YE KADAR

İş Bankası, 1-30 Eylül tarihleri arasında maaşını taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ek avantajlarla toplam fırsat 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Garanti BBVA da 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kart harcaması, Avans Hesap ve sigorta poliçesi gibi ek koşulların sağlanmasıyla toplam promosyon ve ödül fırsatı 25 bin TL’ye ulaşabiliyor.

AKBANK’TA 15 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON

Akbank, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenlere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Kampanyadan yararlanmak için maaşın üç yıl boyunca Akbank’tan alınacağına ilişkin taahhüt verilmesi gerekiyor.

DenizBank’ta ise nakit promosyon 12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ek şartların yerine getirilmesi halinde toplam ödeme 18 bin TL’ye ulaşabiliyor.

KAMU BANKALARINDA TUTARLAR MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ziraat Bankası’nda promosyon tutarı maaş seviyesine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 12 bin TL promosyon veriliyor.

Halkbank’ta ise 10-15 bin TL arasındaki maaşlar için 8 bin TL, 15-20 bin TL arasındaki maaşlar için 10 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlar için 12 bin TL promosyon ödemesi bulunuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Emekliler promosyon başvurularını banka şubeleri, mobil uygulamalar veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenlerin mevcut promosyon taahhütlerini ve varsa cayma koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Kampanyalarda açıklanan yüksek tutarların bir bölümünün ek şartlara bağlı olması nedeniyle emeklilerin banka tercihinden önce koşulsuz nakit promosyon ile ek ödülleri ayrı ayrı değerlendirmesi önem taşıyor.