İNGİLTERE Premier Lig’de 5’inci hafta heyecanı Brentford-Chelsea karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde birbirine yakın konumda bulunan iki Londra temsilcisi, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmek istiyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği Brentford-Chelsea karşılaşması 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele Brentford’un sahası Gtech Community Stadyumu’nda oynanacak.

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in 5’inci haftasındaki Brentford-Chelsea karşılaşması 18 Eylül Cuma günü saat 22.00’de oynanacak.

Londra derbisine Gtech Community Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BRENTFORD-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.00’de başlayacak Brentford-Chelsea mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 1 PUAN VAR

Chelsea, Premier Lig’de geride kalan haftalarda topladığı 7 puanla 6’ncı sırada bulunuyor. Brentford ise 6 puanla 7’nci basamakta yer alıyor.

Aralarında yalnızca 1 puan bulunan iki takım için karşılaşma lig sıralaması açısından da önem taşıyor. Chelsea deplasmanda kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken, Brentford ise taraftarı önünde 3 puanı alarak rakibinin önüne geçmek istiyor.

LONDRA DERBİSİNDE HEDEF 3 PUAN

İki Londra ekibinin karşı karşıya geleceği mücadelede gözler saat 22.00’de Gtech Community Stadyumu’nda olacak. Brentford ev sahibi avantajını değerlendirmek, Chelsea ise deplasmandan galibiyetle dönmek için mücadele edecek.