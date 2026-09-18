Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve sahil kesimlerinde etkisini artıran şiddetli yağış, kentte ulaşımı durma noktasına getirdi. Pelitli, Değirmendere, Çömlekçi ve havalimanı mevkilerinde aniden oluşan su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun belirli bölümlerinde su seviyesinin yükselmesiyle trafik akışı yavaşladı ve uzun kuyruklar oluştu. Trabzon Havalimanı'na iç ve dış hat ulaşımını sağlayan güzergahta yaşanan su baskınları, uçuşlarına yetişmeye çalışan yolcuları ve sürücüleri zor durumda bıraktı.

ALTYAPI VE ELEKTRİK HATLARI ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli gök gürültüsü ve şimşeklerin eşlik ettiği yağış, kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde elektrik kesintilerine yol açtı. Şehir merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su basarken, taşkın yaşanan bölgelere TİSKİ, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edilerek tahliye çalışmalarına başlandı.

SAHİL YOLUNDA TAŞKIN RİSKİ NEDEN ARTIYOR?

Karadeniz sahil şeridinde ani bastıran sağanak yağışlar, deniz seviyesindeki ulaşım ağlarında mevcut drenaj sistemlerinin kapasitesini sık sık aşabiliyor. Kısa sürede metrekareye düşen yüksek miktardaki suyun tahliye edilememesi, özellikle Karadeniz Sahil Yolu gibi kritik arterlerde su birikmesi ve kesinti ihtimalini artırıyor.