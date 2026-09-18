TÜRKİYE’DE gayrimenkul yatırımı yapan Rus vatandaşlarının ilgisi devam ediyor. Antalya ve özellikle Alanya, Rusların konut tercihlerinde öne çıkan bölgeler arasındaki yerini korurken, son dönemde Mersin’in de dikkat çekici şekilde yatırım rotasına girdiği görülüyor.

Yabancıların Türkiye’de konut edinmesine ve kısa süreli kiralamalara ilişkin şartların sıkılaştırılmasına rağmen Rus vatandaşlarının konut talebi sürüyor. TÜİK verilerine göre ağustos ayında Türkiye’den 343 konut satın alan Rus vatandaşları, yabancı uyruklular arasında ilk sırada yer aldı.

RUSLAR KONUT ALIMINDA İLK SIRADA

Ağustos ayında Rus vatandaşlarının gerçekleştirdiği 343 konutluk alımı, 147 konutla Ukrayna ve 140 konutla İran vatandaşları takip etti.

Rusların Türkiye’deki gayrimenkul piyasasına ilgisinin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor. Bu dönemde Antalya, Alanya ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte Rus vatandaşlarının konut talebi yükseldi.

2025 yılında da Rus vatandaşlarının Türkiye’den yaklaşık 3 bin 640 konut satın aldığı ve yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yer aldığı aktarılıyor.

ANTALYA VE ALANYA CAZİBESİNİ KORUYOR

Rusların Türkiye’deki konut tercihlerinde Akdeniz Bölgesi önemli bir yer tutuyor. Antalya ve Alanya, iklimi, turizm altyapısı ve yaşam olanaklarıyla Rus vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor.

Özellikle Alanya, uzun yıllardır Rus vatandaşlarının hem yaşam hem de gayrimenkul yatırımı amacıyla tercih ettiği merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. İstanbul ise büyükşehir olanakları ve yatırım seçenekleriyle öne çıkan diğer merkezler arasında yer alıyor.

YENİ ROTA MERSİN

Son dönemde ise Mersin, Rus yatırımcıların ilgisinin arttığı kentlerden biri olarak dikkat çekiyor. Kentte yaşanan hareketlilikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve çevresinde gerçekleştirilen yatırımların etkili olduğu belirtiliyor.

Projede çalışan Rus vatandaşları ile Rusya bağlantılı ekonomik faaliyetlerin bölgedeki konut talebini desteklediği ifade ediliyor. Bu gelişmeler Mersin’i, Antalya ve Alanya’nın yanı sıra Rusların Akdeniz kıyısında değerlendirdiği önemli gayrimenkul merkezlerinden biri haline getiriyor.

YENİ DÜZENLEMELER TALEBİ SINIRLADI

Türkiye’de yabancıların konut yatırımı ve ikamet süreçlerine ilişkin getirilen yeni şartlar da piyasadaki hareketliliği etkiledi. İkamet izni için gerekli konut değerinin 200 bin dolara yükseltilmesi ve kısa süreli kiralamalara yönelik yeni şartlar, yabancıların konut talebini sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Bunun yanı sıra yüksek enflasyon, konut fiyatlarının döviz bazında yükselmesi ve sınır ötesi para transferlerinde yaşanan güçlüklerin de yabancıların Türkiye’deki konut alımlarını etkilediği belirtiliyor.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde yabancılara gerçekleştirilen konut satışları önceki yıllardaki seviyelerin altında seyretse de Rus vatandaşlarının pazardaki ağırlığı devam ediyor.

Antalya ve Alanya Rus yatırımcıların önemli merkezleri olmayı sürdürürken, Akkuyu etkisiyle Mersin’in de bu yatırım haritasında daha fazla öne çıkması dikkat çekiyor.