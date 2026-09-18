BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İlk soruşturmada gözaltına alınan 15 şüphelinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 10’u serbest bırakılırken, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İLK SORUŞTURMADA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda oyuncu Aras Bulut İyinemli, rapçi Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati nedeniyle yurt dışında bulunduğunu ve en kısa sürede Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini belirtti.

10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, gerekli testler için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun serbest bırakıldı.

Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu ise adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol talep edildi. İki isim de karar verilmek üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

İKİNCİ SORUŞTURMADA 6 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci soruşturma kapsamında ise “uyuşturucu madde kullanma ve temini”, “fuhuşa aracılık etme”, “şantaj” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamaları kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.

İki ayrı soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.