Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde şehir merkezine doğru seyreden üç tekerlekli elektrikli motosiklette yangın çıktı. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan araçtan sürücü ve yanındaki arkadaşı son anda inerek kurtulmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINA NASIL MÜDAHALE EDİLDİ?

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası motosiklet tamamen hurda yığınına dönerken, sürücü ve yolcu sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ YANGINLARI NEDEN TEHLİKELİ?

Lityum iyon batarya kullanan elektrikli araçlarda çıkan yangınlar, kimyasal reaksiyon nedeniyle çok hızlı büyüyebiliyor. Bu tür vakalarda itfaiyenin zamanında olay yerine ulaşması, alevlerin çevreye sıçramasını engellemek adına kritik rol oynuyor. Yanan aracın caddeden çekilmesiyle bölgedeki trafik akışı yeniden normale dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.