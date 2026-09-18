TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları sonucunda Alanya 1221 FSK'nın rakibi belli oldu. TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi olan Alanya ekibi, kura çekiminde TFF 2. Lig takımlarından Somaspor ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimine 1. Eleme Turu'nu geçen 20 takım ve organizasyona bu turdan itibaren dahil olan 42 takım olmak üzere toplam 62 kulüp katıldı. Alanya temsilcisi de kupa serüvenine bu turdan itibaren giriş yapıyor.

MAÇ MANİSA'DA OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek olan mücadelede Alanya 1221 FSK, Somaspor'a Manisa'da konuk olacak. Alanya temsilcisi, deplasmanda oynanacak bu karşılaşmada üst ligde yer alan rakibini eleyerek adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak.

KUPA MESAİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eleme turu karşılaşmalarının 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinden birinde oynanacağı bildirildi. TFF'nin maç programı planlamasına göre kesin tarih ve başlama saati önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacak. Karşılaşmanın tek maç üzerinden oynanacak olması, telafisi olmayan bu turda her iki takım için de taktiksel disiplini ve deplasman stratejisini ön plana çıkarıyor.