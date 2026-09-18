Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) iş birliğiyle organize edilen 20. Palmeras Hotels Uluslararası Alanya Caz Festivali, sanatseverlere kapılarını açtı. Alanya Belediyesi'nin aktardığı bilgilere göre, tarihi Kızılkule ve Tersane önünde gerçekleştirilen açılış programına yağışlı havaya rağmen yoğun bir katılım sağlandı.

Etkinliğin ilk gününe Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTAV

Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer katıldı. Ayrıca televizyon ve radyo yapımcısı İzzet Öz de festivalin onur konuğu olarak alanda yer aldı.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN TARİHİ MEKAN VURGUSU

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, organizasyonun 24 yıllık geçmişinde dört kez sekteye uğradığını ve bu yıl 20'nci kez düzenlendiğini belirtti. Özçelik, 800 yıllık Kızılkule ile 799 yıllık Tersane'nin gölgesinde müzik dinlemenin önemine dikkat çekerek destek veren sponsorlara teşekkür etti.

İLK GÜN SAHNESİNDE KİMLER YER ALDI?

Müzik şöleni, Önder Focan ve Şallıel Kardeşler'in Cansu Nihal Akarsu eşliğinde sahnelediği "Funkbook" projesiyle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise İngiliz vokal grubu The Puppini Sisters sahne alarak 1940'ların swing ritimlerini cazla harmanlayan bir performans sergiledi. Konser bitiminde sanatçılara festival anısına özel plaket ve Alanya tablosu takdim edildi.

ETKİNLİKLER HANGİ TARİHE KADAR DEVAM EDECEK?

Yerli ve yabancı pek çok caz sanatçısını Alanya'da buluşturan festival programı, 20 Eylül tarihine kadar sürecek. Tarihi doku ile sanatı bir araya getiren organizasyonun, ilçe turizmine ve kültürel çeşitliliğe önemli bir katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor.