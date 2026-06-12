Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Netflix'in Güler'in görüntülerini izinsiz kullandığına hükmederek toplam 1 milyon 950 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Olay nasıl başladı?

Olayın başlangıcı 2023 yılına dayanıyor. Mustafa Güler'in YouTube'da yayınladığı matematik ders videolarından biri, iddiaya göre Netflix Türkiye tarafından Black Mirror dizisinin 6. sezon tanıtımında kullanıldı. Güler, durumu bir öğrencisinin gönderdiği bağlantı sayesinde fark etti.

Güler daha sonra yaptığı açıklamada, videonun kendi izni alınmadan kesilip reklam amaçlı kullanıldığını belirterek hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Netflix'e karşı dava açtı

İhlali fark ettikten sonra avukatı Ömer Uğur Yanar ile birlikte harekete geçen Güler, ilk olarak noter aracılığıyla kullanımın tespitini yaptırdı. Ardından Netflix'e karşı telif ve kişilik hakları ihlali gerekçesiyle dava açıldı.

Dava sürecinde mahkeme tarafından alanında uzman kişilerden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet, Netflix'in görüntü kullanımında ihlal bulunduğuna ve bunun maddi-manevi sonuçlar doğurduğuna ilişkin rapor hazırladı.

Mahkeme ne karar verdi?

Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 8. celsesinde karar çıktı. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karara göre Netflix'in Mustafa Güler'e:

1 milyon 800 bin TL telif tazminatı,

Ayrıca manevi tazminat,

ödemesine hükmedildi ve toplam rakam 1 milyon 950 bin TL'ye ulaştı.

Mahkeme ayrıca tazminata 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verdi. Bu nedenle ödemenin faizle birlikte çok daha yüksek bir seviyeye çıkması bekleniyor.

Mustafa Güler: "Amacımız para değildi"

Kararın ardından konuşan Mustafa Güler, davanın başından beri haklı olduklarını düşündüğünü belirterek şu görüşleri paylaştı:

Netflix tarafından herhangi bir özür veya açıklama yapılmadığını,

Türkiye'de ilk aşamada muhatap bulmakta zorlandıklarını,

Asıl amaçlarının para değil, hak ihlalinin tescillenmesi olduğunu söyledi.

Güler ayrıca 1 milyon 950 bin TL'lik ana tazminatın faizlerle birlikte 4 milyon TL'nin üzerine çıkabileceğini ifade etti.