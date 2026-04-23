Tunceli'de 2020 yılında esrarengiz biçimde kaybolan Gülistan Doku'nun dosyası altı yıl aradan sonra yeniden inceleniyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, olayın sıradan bir kayıp vakası olmadığını belirterek yürütülen derin soruşturma hakkında kamuoyuna ilk kez bilgi verdi.

Başsavcı Cansu, Hande Fırat'ın köşesinde yayımlanan açıklamalara göre, dosyaya yalnızca mesleki değil, bir anne olarak insani boyuttan da yaklaştığını aktardı. Adalet Bakanı'nın "ucu nereye giderse gitsin" talimatıyla hareket ettiklerini belirten Cansu, adliye personeli ve JASAT ekipleriyle gece gündüz tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini bildirdi. Teknolojik imkanların geliştiğine dikkat çeken Başsavcı, eğer ortada bir cinayet varsa bunu aydınlatmanın adli makamların asli görevi olduğunu vurguladı.

DİĞER DOSYALAR SIRADA

Soruşturmada gerçeği ortaya çıkarmanın mümkün olduğunu belirten Başsavcı, adaletin tecellisi için şüphe barındıran her detayın üzerine gidileceğini ifade etti. Cansu'nun açıklamalarına göre, sırada 26 yıl önce 15 yaşındayken evinde boğazı kesilmiş halde bulunan Çağla Tuğaltay'ın dosyası bulunuyor. Yeni kurulan özel inceleme mekanizmasıyla birlikte, geçmişte takipsizlik kararı verilen veya faili meçhul kalan olayların sırayla ele alınacağı duyuruldu.

ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALAR

Adalet Bakanlığı bünyesinde faili meçhul dosyaları yeniden incelemek amacıyla oluşturulan özel birim yaklaşımı, yurt genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Yıllardır çözülemeyen kayıp vakaları ve şüpheli ölümler için kurulan bu sistematik mekanizmanın, yerel adliyelerdeki eski dosyaların da raftan inmesine emsal teşkil etmesi muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor. Aralarında Rabia Naz ve Narin Güran gibi Türkiye'yi sarsan vakaların da bulunduğu bu yeni inceleme dönemi, kayıp yakınları için hukuki bir güvence adımı olarak görülüyor.