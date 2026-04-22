Antalya Gazipaşa'da hayata geçirilen bir AVM projesinden dükkan satın alan çok sayıda hak sahibi, yıllardır gelir elde edemediklerini belirterek kamuoyuna seslendi. Yatırımcılar, “Tapularımız var ama haklarımız yok” diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

GÜVENEREK YATIRIM YAPTIK

Dükkan malikleri adına konuşan Ziya Kaya, projeye yatırım yaparken müteahhidin ticari geçmişine ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olmasına güven duyduklarını söyledi. Kaya, “Bu proje bize güven verdi. Ancak gelinen noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“8 YILDIR TEK KURUŞ GELİR YOK”

Hak sahipleri, satın aldıkları dükkanlardan bugüne kadar hiçbir kira geliri elde edemediklerini iddia etti. Açıklamalara göre tapular devredilmeden önce, kira ve işletme haklarının müteahhidin ortak olduğu bir şirkete devredildiği öne sürülüyor. Yatırımcılar bu işlemin kendilerinden habersiz yapıldığını savunuyor.

Gazipaşa AVM yatırımcı mağduriyeti iddiaları kapsamında konuşan malikler, yıllardır sadece vergi ve giderleri ödediklerini ancak hiçbir kazanç sağlayamadıklarını dile getirdi.

“TAPU VAR AMA KULLANIM HAKKI YOK”

Yatırımcılar, tapular üzerinde yer alan şerhler nedeniyle mülkiyetin en temel unsurlarından biri olan kullanım ve gelir elde etme haklarının fiilen ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Bu durumun ekonomik kayıplara yol açtığını belirten hak sahipleri, sürecin hukuki boyuta taşınabileceğini ifade etti.

ŞEFFAFLIK VE HAK İADESİ TALEBİ

Mağdurlar, tapu üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını, geçmişe dönük gelir haklarının iade edilmesini ve işletme sürecinde şeffaflık sağlanmasını talep ediyor. Açıklamada, “Haklarımızı geri istiyoruz. Gerekirse yargı yoluna başvuracağız” denildi.

Olayla ilgili resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmazken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.