Alanya ve çevresindeki turizm güzergahlarında trafik denetimleri hız kesmeden devam ederken, komşu ilçe Manavgat'tan gelen kaza haberi yürekleri ağza getirdi. Bucakşeyhler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Lyrbe Antik Kenti girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç şarampole uçtu.

V.M. idaresindeki 34 UA 9401 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Can pazarının yaşandığı kaza mahalline hızla intikal eden 112 acil sağlık ekipleri, yaralanan sürücü V.M. ile araçta yolcu konumunda bulunan A.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla acilen hastaneye sevk edildi.

İKİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu yakından takip edilirken, kazanın ardındaki asıl skandal jandarma ekiplerinin incelemesiyle gün yüzüne çıktı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı tarafından olay yerinde ve sonrasında yapılan kontrollerde, aracı kullanan V.M.'nin direksiyon başına alkollü geçtiği tespit edildi.

50 BİN TL'LİK AĞIR FATURA

Yapılan detaylı sorgulamada sürücünün daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü ortaya çıktı. İkinci kez alkollü araç kullanırken kazaya sebep olan V.M.'ye tam 50 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Bölgedeki trafik güvenliğini hiçe sayan bu kaza, Alanya'daki vatandaşlar ve sürücüler için de alkollü araç kullanımının hem maddi hem de hayati açıdan ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.