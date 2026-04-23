Türkiye’de son dönemde yaşanan okul olaylarının ardından okullarda güvenlik önlemleri yeniden düzenleniyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “7 aşamalı okul güvenlik modeli”, Alanya dahil tüm illerde uygulanacak.

Yeni modelle birlikte sadece kamera ve fiziki tedbirler değil, psikolojik takip, veri paylaşımı ve kurumlar arası koordinasyon da sistemin parçası haline geliyor. Bu durum özellikle Alanya’daki veliler için “okullarda güvenlik nasıl sağlanacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

OKULLARDA GÜVENLİK SİSTEMİ BAŞTAN DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan modelde, her okulda bir Güvenlik Yürütme Kurulu kurulacak. Bu kurulda okul müdürü, rehber öğretmen, polis temsilcisi ve sosyal hizmet uzmanı birlikte görev yapacak.

Bu yapı sayesinde okul içi riskler anlık olarak değerlendirilecek ve olası olaylara erken müdahale edilmesi hedefleniyor.

ERKEN UYARI VE ANLIK TAKİP SİSTEMİ GELİYOR

Yeni modelin en dikkat çeken başlıklarından biri erken uyarı sistemi. Okul yönetimleri ile emniyet birimleri arasında anlık veri paylaşımı yapılacak.

Alanya’daki okullarda da bu sistemle birlikte şüpheli durumlar daha büyümeden tespit edilecek. Kamera sistemleri ve çevre devriyeleri de artırılacak.

RİSKLİ ÖĞRENCİLER YAKINDAN İZLENECEK

Psikolojik ya da psikiyatrik destek alan öğrenciler, Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden düzenli olarak takip edilecek. Amaç, olası riskleri erken aşamada belirlemek.

Bu uygulama özellikle “okullarda şiddet nasıl önlenir” sorusuna yönelik en kritik adımlardan biri olarak görülüyor.

SOSYAL MEDYA VE OYUN GRUPLARINA TAKİP

Model kapsamında emniyetin sanal devriye ekipleri de aktif rol alacak. Çocukların sosyal medya ve oyun platformlarındaki hareketleri, olası tehlikelere karşı izlenecek.

Yetkililer, bu adımın özellikle dijital ortamda oluşabilecek tehditleri önlemek için önemli olduğunu belirtiyor.

İŞTE 7 AŞAMALI OKUL GÜVENLİK MODELİ

- Okullarda kapsamlı risk analizi yapılacak

- Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak

- Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilecek

- Psikolojik destek alan öğrenciler düzenli takip edilecek

- Sosyal medya ve oyun grupları izlenecek

- Bakanlıklar arasında veri paylaşımı sağlanacak

- Okullarda eğitim, seminer ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak

VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni sistemle birlikte Alanya’daki okullarda daha sıkı denetim, daha fazla kontrol ve erken müdahale dönemi başlıyor. Veliler açısından bu model, çocukların hem okul içinde hem de dijital ortamda daha yakından takip edilmesi anlamına geliyor.

Kısa vadede bazı uygulamalar yoğun hissedilebilir. Ama hedef net: okullarda güvenliği artırmak ve riskleri en aza indirmek.