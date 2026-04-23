Antalya’da sanayi sitesinde gece yarısı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tamirhaneleri saran alevler 20 aracı etkiledi, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

GECE YARISI SANAYİDE PANİK YAŞANDI

Antalya Kepez sanayi sitesi yangın haberi gece saatlerinde geldi. Olay, saat 02.00 sıralarında Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5005 Sokak’ta bulunan bir otomobil tamirhanesinde başladı. İlk belirlemelere göre henüz nedeni netleşmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı.

EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE ULAŞTI

Alevleri fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine peş peşe ulaşarak yangına müdahaleye başladı.

ARAÇLARI KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Yangın sırasında içeride bulunan araçların bir kısmı alevler içinde kaldı. Tamirhane çalışanları ve çevrede bulunan vatandaşlar, araçları dışarı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Bazı araçlar son anda kurtarılırken, alevlerin hızla yayılması müdahaleyi zorlaştırdı.

ALEVLER YAN DÜKKANA SIÇRADI

Yükselen alevler, bitişikte bulunan tornacı dükkanının çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangının diğer iş yerlerine yayılması son anda önlendi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, sanayi esnafı büyük maddi zarar gördü.

20 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yangının ardından yapılan ilk incelemede, tamirhane tamamen kullanılamaz hale geldi. İçeride bulunan 5 araç tamamen yanarken, 15 araç kısmen hasar aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.